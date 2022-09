Mara Venier, momento di grande dolore: “A Domenica In non è stato facile…”

“Non è stato facile venirne a parlare in tv”: le parole di Mara Venier sull’intervista alla sorella di Alessandra Matteuzzi

Si ride e si scherza a Domenica In, ma ci sono stati anni difficili per la conduttrice che si è dovuta impegnare in prima linea per informare il pubblico sul covid-19 oltre che informare tutti quanti sulla guerra tra la Russia e l’Ucraina. E poi c’è stata, la scorsa settimana, l’intervista alla sorella di Alessandra Matteuzzi, gestita benissimo dalla conduttrice, della quale ha dichiarato quanto segue in un’intervista al settimanale Nuovo Tv: “Non è stato facile, in un momento di grande dolore, venirne a parlare in televisione”. Ma il tutto è stato gestito benissimo e con professionalità dal volto di Rai1.

La conduttrice di Domenica In prova preoccupazione per la nuova edizione, ma anche “grande emozione”

Sempre Mara Venier, nell’intervista al sopracitato settimanale, ha dichiarato quanto segue: “Provo preoccupazione, ma anche una grande emozione” anche perché l’affetto del pubblico è inesauribile e fino a quando non scemerà, fino ad annullarsi del tutto, lei continuerà ad andare in onda. E’ arrivato per la conduttrice il momento di vivere il programma con maggior serenità, anche alla luce degli ottimi ascolti tv e del fatto di aver battuto il record di Pippo Baudo, e osando sempre di più con impegno forte sui temi importanti che le stanno molto a cuore.

Mara Venier, nel suo futuro c’è ancora Domenica In? “Non faccio programmi”

Cosa succederà il prossimo anno, quando la stagione televisiva finirà? Ci sarà ancora Domenica In nel futuro di Mara Venier oppure si prospetterà l’idea della pensione? Neanche per idea: “Non faccio programmi”, ha dichiarato, aggiungendo che “finché il pubblico mi amerà io non mi fermerò”. Quindi tutti i detrattori della conduttrice di Rai1 dovranno mettersi il cuore in pace perché lei non ha intenzione di mollare lo scettro di regina della domenica. Quindi lei non ha intenzione di fare grandi programmi per il futuro: per ora si gode il successo dell’edizione 2022/23 di Domenica In, l’affetto dei suoi nipoti, l’amore per suo marito Nicola e ovviamente quello per il pubblico che la segue sempre numerosissimo.