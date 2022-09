Ascolti Domenica In-Amici: Mara Venier sfiora i 2 milioni (nonostante il competitor)

Gli ascolti della prima sfida della stagione tv 2022/2023 tra Domenica In e Amici

E’ avvenuta ieri, 18 settembre, la prima sfida in ascolti tra Mara Venier e Maria De Filippi, in onda rispettivamente con la seconda puntata del programma domenicale di Rai1 e con il primo appuntamento della nuova edizione del talent di Canale5, che ha visto prevalere la trasmissione della rete ammiraglia Mediaset. Una sfida che si ripete dopo la scorsa stagione, nel corso della quale entrambi i programmi sono sempre andati benissimo senza danneggiarsi a vicenda. Nonostante la forte concorrenza, però, zia Mara si è difesa benissimo portando a casa una media che ha sfiorato i 2milioni di telespettatori, come spieghiamo nel dettaglio nel paragrafo successivo, nel quale riportiamo anche i dati auditel del programma concorrente.

Mara Venier, successo anche per la seconda puntata di Domenica In: i dati auditel di ieri, 18 settembre

Da Davide Maggio, puntualissimo ogni mattina nell’aggiornare i lettori sugli ascolti di tutti i programmi Rai, Mediaset e non solo, andati in onda il giorno precedente, apprendiamo che a seguire la prima parte di Domenica In (iniziata con le toccanti parole della conduttrice sulla terribile alluvione che nelle Marche ha causato vittime e dispersi) sono stati esattamente 1milione 930mila telespettatori con uno share che ha sfiorato il 15% (la media esatta è stata del 14.9%), mentre nel secondo segmento il programma ha avuto 1milione 854mila telespettatori con il 16.8% di share (tra gli ospiti, Stefania Sandrelli, che ha parlato della malattia del suo compagno); infine, lo spazio conclusivo dal titolo ‘I saluti di Mara’ è stato seguito invece da 1milione 664mila telespettatori con il 16.9% di share.

Amici 22, andata in onda ieri la prima puntata: ecco i dati auditel ottenuti da Maria De Filippi

A seguire il debutto della nuova edizione di Amici (che ha avuto tra gli ospiti Can Yaman, imbarazzato da Alessandra Celentano) sono stati invece in media quasi 3milioni di telespettatori: nel dettaglio, 2milioni 866mila con uno share che ha superato di poco il 24%. Vedremo come andranno le cose nelle prossime domeniche: ricordiamo che lo scorso anno la Venier non solo si è avvicinata tantissimo alla collega, ma a volte ha anche prevalso in ascolti.