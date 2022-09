“È arrivata!”, Marco Liorni non trattiene la sua gioia a Reazione a catena

Reazione a catena, il conduttore annuncia entusiasta: “Arrivata la vigilia di Italia Si”

Anche oggi, venerdì 23 settembre 2022, Marco Liorni ha intrattenuto i telespettatori del primo canale della Rai con il suo seguitissimo gioco che rinfresca la mente, che ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate e che continuerà la messa in onda per un altro mese. Per Liorni, però, non c’è solo questa trasmissione, dato che sabato scorso è tornato in video con Italia Si. Proprio sul programma del sabato pomeriggio ha posto l’attenzione aprendo l’appuntamento di stasera, dicendo ai telespettatori:

E’ arrivata la vigilia di Italia Si! Domani andrà in onda la seconda puntata: vi aspetto alle 17.00 su Rai1.

“Arrivato anche l’autunno”, Marco Liorni ha aperto così la trasmissione oggi

“E’ arrivato anche l’autunno” ha detto inoltre il conduttore di Reazione a catena prima di presentare i concorrenti in gara nella puntata di oggi, ossia le campionesse in carica (Elisa, Letizia e Carolina), le Tre e un Quarto, e gli sfidanti, gli Scilla e Cariddi, ossia tre ragazzi provenienti dalla Sicilia: “Non posso immaginare perchè avete scelto di chiamarvi così” ha ironizzato il presentatore. Bravi ma non abbastanza i nuovi arrivati: all’intesa vincente non sono riusciti, infatti, ad avere la meglio e a strappare quindi il titolo di campioni alle avversarie, che ieri sera, dopo un’ultima catena ricca di tensione e anche un po’ di paura, hanno vinto.

Seconda puntata della nuova edizione di Italia Si dopo il debutto di sabato scorso

Tornando, invece, a Italia Si, ricordiamo che anche domani, com’è avvenuto sabato scorso, Marco Liorni dovrà fare i conti con l’agguerrito competitor Verissimo, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. A seguire il primo appuntamento della sua trasmissione sabato scorso sono stati nella presentazione 843mila telespettatori con il 10.01% di share, nella prima parte 1milione 169mila spettatori con uno share del 13.86% e nella seconda parte 1milione 169mila spettatori con il 15.5%: dati non altissimi se paragonati a quelli delle passate stagioni, ma l’edizione è ancora all’inizio.