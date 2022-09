Reazione a catena, paura per le campionesse! Marco Liorni: “Avete detto…”

Attimi di panico al gioco finale per le Tre e un Quarto, Marco Liorni: “Tra le parole dette…”

Grande ansia negli ultimi secondi della puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, giovedì 22 settembre 2022, per Elisa, Carolina e Letizia, le Tre e un Quarto, campionesse in carica ormai da un bel po’: poco prima di scoprire se la risposta da loro data fosse proprio quella corretta, il conduttore ha infatti detto loro “Tra le parole che avete pensato, c’è quella giusta”, frase che si sono sentiti dire tanti altri concorrenti in passato. Dunque per le tre ragazze provenienti dalla provincia di Varese, sono stati attimi di panico, temendo di aver schivato per un soffio una parola del valore di oltre 16.000€. Ancora qualche istante di suspance e poi il colpo di scena: la risposta vincente era proprio quella che alla fine hanno deciso di dare come risposta ufficiale!

Reazione a catena, vittoria per le Tre e un Quarto: per loro 16.250€

Nella grafica dell’immagine in alto, sono visibili il primo e il terzo elemento dell’ultima catena di stasera, ossia ‘RUOLO’ e ‘TESTA’. Con ‘PO_______E’ come base della parola, la risposta data dalle concorrenti del programma di Marco Liorni è stata ‘POSIZIONE’, e il conduttore è stato ben felice di comunicare loro la vittoria. La trasmissione si è chiusa quindi con abbracci e applausi e le tre ragazze hanno ricevuto i complimenti da parte del conduttore. E’ andata male, invece, ieri sera, quando le concorrenti hanno scelto di non acquistare il terzo elemento, correndo quindi un grosso rischio, ma senza indovinare la risposta corretta.

Reazione a catena: oggi sfida tra le Tre e un Quarto e i Fuori Fase

Per difendere il loro titolo di campionesse e arrivare ancora una volta allo step finale della trasmissione, le campionesse del gioco che rinfresca la mente del preserale di Rai1 hanno dovuto vedersela con i Fuori Fase, tre ragazzi che all’intesa vincente non sono riusciti ad avere la meglio, perdendo quindi la possibilità di scippare alle avversarie il titolo.