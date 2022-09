Panico a Reazione a catena: scelta rischiosissima per le Tre e un Quarto

Le campionesse scelgono di dare la risposta senza comprare il terzo elemento, ma…

Si è chiusa con un’amara delusione la puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, martedì 20 settembre 2022, dove le campionesse in carica, le Tre e un Quarto, hanno fatto una scelta molto coraggiosa, decidendo di dare la risposta senza comprare il terzo elemento. Con la loro decisione rischiosa, le concorrenti hanno mantenuto intatto il montepremi finale, ossia 18.000€. Purtroppo, però, Marco Liorni ha dovuto comunicare loro che la risposta che le avrebbe fatte vincere era un’altra. “Mi sono fidata di voi” ha detto a microfono semispento la caposquadra alle due colleghe, un attimo dopo aver dato la risposta: e a quanto pare ha fatto male a fidarsi. Tuttavia sia il conduttore che i telespettatori hanno apprezzato la bravura dimostrata da tutte e tre e la scelta di rischiare, pur non avendo vinto.

Reazione a catena, delusione per le campionesse: la risposta non era ‘VESPRI’ ma ‘VENTI’

Ragionando solo sul primo elemento, visibile nella foto in alto, ossia ‘SERA’, le campionesse del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni, partendo dalla base della parola che era ‘VE___I’, hanno dato ‘VESPRI’ come risposta ufficiale. La parola che avrebbe fruttato loro 18.000€, però, si è scoperto essere ‘VENTI’, con il terzo elemento rivelato sempre nei secondi finali, che era ‘MANCA POCO’ (mancava poco, infatti, alle ore 20.00). Non è andata bene neanche ieri sera per Elisa, Carolina e Letizia, le quali hanno indovinato troppo tardi la risposta corretta…

Sfida tra le Tre e un Quarto e le Manca Poco nella puntata del gioco trasmessa oggi

A scontrarsi con le campionesse nel programma di Marco Liorni oggi sono state altre tre ragazze, le quali hanno chiamato la loro squadra Manca Poco, essendo ‘Manca’ il loro cognome. “Le Tre e un Quarto sfidate dalle tre di Quartu”, ha ironizzato Marco Liorni all’inizio della trasmissione, in riferimento alla cittadina di Quartu, in provincia di Cagliari, dalla quale sono arrivate le sfidanti, tra loro sorelle. “Non è frequente avere concorrenti sardi” ha precisato inoltre il conduttore.