Reazione a catena, beffa clamorosa per le Tre e un Quarto: risposta giusta ma…

Le campionesse hanno capito qual era la risposta giusta… ma troppo tardi!

Finale decisamente amaro per le Tre e un Quarto a Reazione a catena oggi, lunedì 19 settembre 2022, poiché al gioco dell’ultima catena non solo hanno visto ridursi a poche centinaia di euro il montepremi in palio, ma hanno anche intuito quella che era la risposta vincente dopo averne però dato un’altra. “A briscola ci giocate mai?” ha chiesto loro il padrone di casa Marco Liorni: “Carico…” hanno risposto in coro, capendo quindi di aver perso, dato che la risposta data ufficialmente non è stata questa bensì ‘CADUTO’.

Reazione a catena, le campionesse rivelano: “Ecco come ci chiamiamo tra noi”

Partendo dai due indizi visibili nella grafica dell’immagine di inizio articolo, rispettivamente ‘CONTRO’ e ‘TRE’, le concorrenti del gioco che rinfresca la mente, campionesse in carica ormai da tante puntate, hanno dunque dato ‘CADUTO’ come risposta, come anticipato nel paragrafo precedente, perdendo la possibilità di portare a casa la cifra in palio che, come già detto, non era alta: a causa dei vari errori commessi l’hanno ridotta infatti a meno di 1.000€ (922€ per essere precisi). Mancata vittoria a parte, all’inizio della trasmissione le tre ragazze provenienti da Varese hanno raccontato a Marco Liorni:

Tra noi, più che Tre e un Quarto, si chiamiamo le ‘Accollative’, che è un termine palermitano che significa “ragazze semplici, alla mano”. Ci è stato dato in Sicilia durante una vacanza.

Nel gioco del preserale estivo di Rai1 stasera sfida tra le Tre e un Quarto e gli Amichini

A sfidare le campionesse di Reazione a catena nella puntata andata in onda oggi sono stati gli Amichini, i quali all’intesa vincente, totalizzando meno punti delle veterane (che qualche giorno fa hanno vissuto un’ultima catena piena di ansia, rischiando grosso, non sono riusciti a strappare loro il titolo. “Ci chiamavamo così tra noi da bambini” ha raccontato il caposquadra a Marco Liorni in riferimento al nome ‘Amichini’.