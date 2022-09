Mare Fuori, c’è la data d’inizio ufficiale: quando va in onda su Rai2

Anticipazioni Mare Fuori 3: quando iniziano le nuove puntate della fiction di Rai2

L’attesa è finita per tutti i fan della serie di Rai2 incentrata sulle vicende di Filippo e Carmine e tutti gli altri ragazzi dell’ Istituto di Pena Minorile (IPM) di Napoli: c’è la data d’inizio della nuova stagione. A renderlo noto è stato il giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela che ha anticipato come la terza stagione di Mare Fuori andrà in onda nei primi mesi del 2023 sempre in prima serata. Dagli spoiler sulla trama si scopre che la fiction con protagonisti Carolina Crescentini, Carmine Recano, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo affronterà molte tematiche attuali ed interessanti.

Spoiler sulla trama della fiction di Rai2: storia gay e l’inaspettato ritorno di Ciro

I telespettatori, dunque, dovranno pazientare solo pochi mesi prima dell’arrivo della nuova stagione della serie. Per quanto riguarda la trama, invece, le anticipazioni su Mare Fuori 3 svelano innanzitutto che si affronterà il tema dell’amore omosessuale, tematica per nulla facile da affrontare all’interno del carcere. Non è stato dichiarato chi saranno i protagonisti di questa love story ne se si tratti di ragazzi o ragazze. Altra indiscrezione clamorosa, poi, vede il ritorno di Ciro Ricci morto alla fine della prima stagione. L’attore che lo impersona, infatti, Giacomo Giorgio è stato visto sul set, il giovane potrebbe essere vivo, al contrario di quanto creduto da tutti, magari protetto e tenuto nascosto da qualcuno. Oppure potrebbe trattarsi di un flashback. Quest’ultima ipotesi è più plausibile visto che nelle stesse scene comparirà anche Carmine, vestito come Ciro. Tuttavia, poiché il giovane sin dalla fine della prima stagione ha fatto di tutto per discostarsi dalla vita malavitosa potrebbe appunto trattarsi di scene del passato. Non è chiaro, invece, se diranno addio Filippo e Rosa.

In attesa di sapere con estrema certezza la data d’inizio della fiction di Rai2 sono trapelate delle clamorose anticipazioni sulla trama. La fiction, inoltre, si è rivelata anche un vero e proprio successo su Netflix. Di recente, invece, l’attore che dà il volto a Filippo Ferrari Nicolas Maupas ha glissato sull’addio.