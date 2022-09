Mare Fuori 3 spoiler: Nicolas Maupas glissa sull’addio di Filippo Ferrari

Mare Fuori 3 anticipazioni, l’attore glissa: “Filippo è fuori dalla serie? Non posso dirlo”

Dopo l’enorme successo su Netfix c’è grande attesa per la terza stagione di Mare Fuori che andrà in onda prossimamente su Rai2. Le riprese si sono concluse nei giorni scorsi e tuttavia un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti che temono l’addio del protagonista Filippo Ferrari, l’attore che lo interpreta infatti, Nicolas Maupas, non è stato presente tutto il tempo sul set ma al contrario ha abbandonato il set in anticipo rispetto al resto del cast. E questi dubbi sono stati rivolti al diretto interessato da SuperGuidaTv ma l’attore non si è sbilanciato glissando sull’addio:

“Non posso anticipare nulla sul mio personaggio per ragioni contrattuali.”

Spoiler fiction di Rai2, Nicolas Maupas svela sul successo: “Non ce lo aspettavamo”

Durante l’intervista al sito sopra menzionato, il giovane attore non ha fornito delle anticipazioni su Mare Fuori 3 ma ha spiegato dei dettagli sul suo personaggio e della responsabilità che ha avuto nell’interpretarlo. E soprattutto si è sbilanciato sullo straordinario successo che la serie ha avuto su Netflix dove sono disponibili le prime due stagioni:

“Il successo di Mare fuori è la dimostrazione del fatto che il contesto a volte fa da giudice. Sono contento del fatto che la serie abbia avuto un bel riscontro e non ce lo aspettavamo. Netflix ci ha dato una grossa mano per farci conoscere”

Presto tornerà in onda la terza stagione con protagonisti Carolina Crescentini (emozionata sul set) Carmine Recano, Massimiliano Caiazzo ed appunto il giovane attore ma non è stata ancora rivelata la data d’inizio.

Un professore, anticipazioni 2^ stagione: parla l’attore di Simone

Nicolas Maupas non è solo Filippo Ferrari in Mare Fuori 3 ma anche Simone Balestra in Un professore, fiction di Rai1 con protagonista Alessandro Gassmann. Le riprese della seconda stagione inizieranno a breve ed il giovane attore ha anticipato: “Questo personaggio mi ha dato la possibilità di raccontare una storia alla quale volevo venisse data la giusta verità. Portare questa storia sul piccolo schermo è un passo importante. Sono contento di aver avuto questa responsabilità.” E poi ha aggiunto di essersi trovato benissimo con tutti i ragazzi del cast.