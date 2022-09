Dolore per Massimiliano Ossini a Unomattina: “Si prepara l’addio a…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 21, 2022 , in Notizie Varie

Massimiliano Ossini, inizio di diretta toccante: “Oggi l’ultimo saluto alle vittime dell’alluvione”

Si è dato spazio anche nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 21 settembre 2022, di Unomattina alla terribile alluvione che alla fine della settimana scorsa ha sconvolto la provincia di Ancona, causando vittime ma anche dispersi. E proprio su ciò ha posto l’attenzione il conduttore aprendo la diretta odierna, dicendo: “Sono state ritrovate l’auto di Brunella e le scarpe del piccolo Mattia”, parlando quindi dei due dispersi. Ha poi aggiunto, non senza nascondere il suo dolore:

Oggi Pianello di Ostra saluta le sue quattro vittime travolte dal nubifragio giovedì notte.

Unomattina e lo spazio sull’alluvione: “Pianello ha pagato il prezzo più caro”

Fatta tale introduzione, Massimiliano Ossini ha dato la parola all’inviato intervenuto proprio dalla cittadina citata nel paragrafo precedente, nella quale oggi verranno celebrati, appunto, i funerali di alcune delle vittime. “Pianello ha pagato il prezzo più caro” ha detto il giornalista in collegamento da uno dei luoghi della tragedia.

Questo è il sesto giorno ormai in cui i cittadini, i vigili del fuoco e la protazione civile lavorano per rimuovere fango e detriti

ha detto inoltre l’inviato, camminando lungo una strada letteralmente distrutta dalla furia dell’acqua e del fango. Ricordiamo che venerdì mattina la trasmissione è stata la prima a occuparsi in tv, fatta eccezione per i telegiornali, di quanto era accaduto nella notte nelle Marche.

Aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina a Unomattina: “Allarme nella stampa estera”

Si è parlato brevemente anche del conflitto in Ucraina in apertura della puntata di oggi del programma condotto da Massimiliano Ossini (ieri dispiaciuto per un doloroso addio), con gli aggiornamenti sulle ultime minacce di Putin nei confronti dell’Occidente, il quale ha asserito che l’Europa avrebbe oltrepassato ogni limite nella sua politica anti-Russia. Leggendo i titoli dei maggiori giornali internazionali, Antonia Varini ha spiegato: “C’è molto allarme nella stampa estera”.

Lasciamo agli analisti il compito di interpretare queste nuove minacce

ha commentato invece il conduttore.