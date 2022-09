Unomattina, parole profonde di Massimiliano Ossini: “Finito il lungo addio…”

“Concluso il lungo addio alla regina”, le parole toccanti del conduttore di Unomattina

Ancora una volta quasi tutti i programmi del daytime di oggi hanno dedicato grande attenzione alla morte della regina Elisabetta, all’indomani dei funerali che sono stati celebrati ieri a Londra, seguiti in diretta tv da milioni di telespettatori. Proprio con l’ultimo saluto alla sovrana del Regno Unito, Massimiliano Ossini ha aperto la puntata di oggi, martedì 20 settembre 2022, del suo programma del mattino, dicendo: “Come vedete dalle immagini, ieri si è concluso il lungo addio del popolo alla sua regina”, con la regia che nel frattempo ha trasmesso nei maxischermi dello studio alcuni filmati girati ieri durante la funzione.

Massimiliano Ossini e i funerali della regina Elisabetta: “Una cerimonia perfetta”

“Grandissima affluenza e, potremmo dire, una cerimonia assolutamente perfetta” ha commentato inoltre il conduttore di Unomattina sempre commentando le immagini trasmesse dalla regia nei primi secondi della diretta odierna. Ossini ha poi aggiunto:

Quello di ieri è stato un addio che passerà sicuramente alla storia, un rito solenne alla presenza di capi di stato e capi di governo.

“Un’altra cosa molto importante è stata la compostezza di un popolo commosso” ha poi concluso il conduttore, che anche nei giorni scorsi ha dedicato ampio spazio alla morte della regina, mentre venerdì ha aperto la trasmissione parlando della notte di paura nelle Marche per via dell’alluvione.

Grandi ascolti per la trasmissione ieri in attesa dello speciale TG1 per i funerali

Intanto segnaliamo che ieri il daytime di Rai1 ha ottenuto ascolti altissimi con i vari programmi che hanno dato spazio all’addio alla sovrana: Unomattina, come scopriamo da TvBlog, è stato seguito da una media di 893mila telespettatori con oltre il 21% di share (21.25% per l’esattezza). La trasmissione ha dato la linea attorno alle 10.00 ad una breve puntata di Storie Italiane, interrotta dopo solo mezz’ora dall’inizio appunto per via della diretta del TG1 che ha accompagnato i telespettatori fino all’edizione del telegiornale delle 13.30.