Mattino 5 al via, Federica Panicucci anticipa: “Sarà una stagione…”

La conduttrice di Canale5: “Stagione bella tosta e prima fase delicata”

Mattino 5 ai nastri di partenza: da domani Federica Panicucci e Francesco Vecchi daranno il buongiorno ai telespettatori di Canale5. Per la conduttrice si tratta del quattordicesimo anno alla guida di questo programma che ama molto. Ha svelato qualche anticipazione in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Quella che ci aspetta sarà sicuramente una stagione bella tosta, con una prima fase molto delicata per via delle elezioni. Ritroverete tutto come lo avete lasciato. Offriremo al pubblico la formula che ha funzionato e che conosce da tempo”.

Per la serie squadra che vince non si cambia. In effetti Mattino Cinque News lo scorso anno ha fatto registrare ottimi ascolti, il mix tra informazione e intrattenimento continua a funzionare. Dopo un’estate bella e rigenerante in compagnia dei figli e del compagno, la famosa conduttrice è più carica che mai e da domani ricomincerà ad impostare la sveglia alle 5:40.

Federica Panicucci parla del suo rapporto con Francesco Vecchi: “Ecco perché funzioniamo”

Durante l’estate la conduttrice ha incontrato per strada tante persone che non vedono l’ora di rivederla in tv a Mattino 5: “negli anni siamo riusciti a creare un’affezione e di questo sono davvero felice”. Le elezioni politiche del 25 settembre non cambieranno la struttura del programma che già prevede la divisione in due parti: la prima è dedicata ad approfondimenti politici, economici e sociali. La seconda alla cronaca e all’intrattenimento. Il feeling tra la Panicucci e Vecchi dopo 7 anni che lavorano insieme è evidente:

“Funzioniamo perché riusciamo ad affrontare gli argomenti in base alle nostre corde. Il programma ha sapori diversi e ognuno di noi fa quello che sente più suo”.

Non solo mattino 5, la presentatrice condurrà anche Back to school

Oltre a Mattino 5, quest’anno Federica Panicucci sarà anche al timone di Back to school, il reality di Italia 1 in cui i vip devono superare l’esame di quinta elementare. Ha dichiarato di non aver esitato un attimo quando le hanno proposto di condurre questo programma perché lo trova fresco e divertente e ha guardato la prima edizione condotta da Nicola Savino con i suoi figli. Ma da domani l’appuntamento con Mattino Cinque News è alle 8:45 su Canale5.