Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: nuovo retroscena sulla loro rottura

Giovanni Angiolini, perchè è finita con la popolare conduttrice svizzera? Spunta un’ipotesi

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito oggi in tutte le edicole è stato dedicato un intero articolo a Michelle Hunziker ed al suo ex compagno. In questa occasione la giornalista ha lanciato un’ipotesi sul motivo per cui tra i due non è funzionata, nonostante abbiano passato un’estate bollente. Cosa ha detto? Ha rivelato di credere che un elemento importante che potrebbe aver portato alla rottura tra i due è il fatto che la figlia di lei, Aurora Ramazzotti, aspetti un figlio. La giornalista ha fatto notare che proprio questo evento potrebbe aver riavvicinato la presentatrice al suo ex marito:

“Questa dolce attesa non solo avrebbe fatto avvicinare la conduttrice all’ex marito Eros Ramazzotti, ma l’avrebbe anche indotta a concentrarsi sui suoi doveri di madre di tre figli e di futura nonna…”

Potrebbe essere davvero questo il motivo per cui Michelle sembra abbia deciso di lasciare il medico?

Michelle Hunziker dice addio al medico: svelato un nuovo retroscena

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi rivelato di credere che nonostante la conduttrice abbia provato una forte passione nei confronti di Giovanni Angiolini, potrebbe poi essersi accorta di avere delle responsabilità nei confronti della sua famiglia (soprattutto su sua figlia Aurora Ramazzotti, che presto diventerà mamma):

“Con Angiolini la passione è stata tanta, ma oggi per Michelle è il momento di tornare alle responsabilità che la realtà familiare le impone…”

Sempre secondo la giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti, la presentatrice svizzera, che su instagram ha bacchettato la sua truccatrice, rea di aver mangiato anche il suo cibo, dovrebbe tentare di riallacciare i rapporti anche con l’ex marito Tomaso Trussardi: “Per il bene delle figlie Sole e Celeste…”

Grande Fratello Vip, il medico nel cast? L’indiscrezione del magazine Nuovo

Sempre in questo articolo pubblicato su Nuovo è stato anche riportata un’indiscrezione sulla prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Difatti la giornalista che ha scritto questo pezzo ha rivelato di essere venuta a conoscenza che girerebbero diverse voci di corridoio sul fatto che Giovanni Angiolini potrebbe essere in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani: “Se varcherà davvero la famosa porta rossa, potremo conoscere le ragioni della fine della loro storia…” Magari quest’ultimo potrebbe fare il suo ingresso più in là, visto che al momento il suo nome nel cast del reality show non è presente.