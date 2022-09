Oggi è un altro giorno, Paola Ferrari choc: “Mamma ha cercato di uccidermi”

Paola Ferrari ed il dramma vissuto nell’infanzia: “Mia madre ha tentato di annegarmi”

Nella puntata di oggi, martedì 13 settembre, Serena Bortone ha avuto come ospite la conduttrice e giornalista sportiva che tra retroscena ed aneddoti sulla sua carriera ha anche spiazzato la conduttrice raccontato il dramma subìto da piccola. La Ferrari, infatti, ha confessato di non essere stata una figlia desiderata e voluta e che per questo i suoi genitori non le hanno dimostrato affetto ed amore. Tuttavia, ciò che ha letteralmente lasciato senza parole la conduttrice ed i telespettatori è che la madre era violenta nei suoi confronti e per ben tre volte ha cercato di ucciderla. La giornalista ha confessato:

“Venivo picchiata spesso e una volta ha cercato di annegarmi. Io dico sempre che vedevo il diavolo nei suoi occhi. Aveva una violenza innata che non si giustifica con la gelosia. È stato veramente molto profondo.”

Oggi è un altro giorno, la giornalista ricorda Fabrizio Frizzi: “Mi vengono i brividi a pensarlo”

La madre di Paola Ferrari soffriva di problemi psichici che l’hanno resa violenta nei confronti di chiunque, non solo contro la figlia, picchiava infatti anche l’anziana mamma. Durante la chiacchierata con Serena Bortone, provata per il racconto choc, ha voltato pagina parlando della sua carriera iniziata giovanissima e che continua tutt’ora. La Ferrari ha partecipato anche ad una scorsa edizione di Ballando con le stelle e, a proposito di quella esperienza, ha voluto ricordare anche un alto concorrente di quell’edizione, prematuramente scomparso, Fabrizio Frizzi:

“Fabrizio arrivò in un momento particolare della sua carriera e si rimise in gioco. Il pubblico deve sapere che molte delle persone che voi vedete in televisione è estremamente diversa nella vita, Fabrizio invece era quello che voi vedevate, un uomo dal cuore meraviglioso. mi vengono anche i brividi a raccontarli.”

Paola Ferrari spiazza Serena Bortone: “Ho scoperto di avere un fratello quando era già morto”

La giornalista si è raccontata senza filtri nel programma di Rai1 e dopo aver parlato della sua infanzia drammatica ha confessato un altro dramma. Figlia unica, la giornalista ha sempre desiderato avere un fratello o una sorella ed alcuni anni fa, con sua enorme gioia. ha scoperto di avere un fratello, Simona. La gioia, però, è durata troppo poco perché subito dopo ha saputo che era morto giovanissimo, a soli 36 anni.