Oggi è un altro giorno, Salvo Sottile in lacrime: “Traumatizzato da una morte”

Salvo Sottile si commuove nel programma di Rai1: “La morte di Maria Grazia Cutuli è stata dura”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno è stato ospite Salvo Sottile, il popolare conduttore e giornalista ha concesso alla padrona di casa una lunga intervista in cui si è commosso nel ricordare una collega e amica prematuramente scomparsa, Maria Grazia Cutuli. La giovane giornalista siciliana, infatti, è stata assassinata in Afghanistan nel 2001 mentre documentava il Paese dopo gli attentati dell’11 settembre. Sottile, anch’egli in Afghanistan in quel periodo, era molto amico della giornalista e l’ha voluto ricordare nel salotto di Serena Bortone.

“Purtroppo arrivò la notizia da Roma che c’era stato un attentato a Kabul. Io quando sentii quel nome….è stata dura.”

ha ammesso il giornalista con la voce rotta dal pianto.

Oggi è un altro giorno, il giornalista ricorda la collega scomparsa: “Bravissima ed ambiziosa”

Salvo Sottile durante la sua chiacchierata con Serena Bortone ha ricordato in lacrime la collega morta a soli 39 anni Maria Grazia Cutuli:

“Lei era una giornalista bravissima e molto ambiziosa e non vedeva l’ora di arrivare a Kabul per curiosare, per cercare di raccontare all’Italia che cosa stava succedendo davvero.”

Aggiungendo che quella morte lo aveva traumatizzato e costretto a non prendere più un aereo, tant’è che per uscire dall’Afghanistan doveva prendere un aereo, non lo ha fatto e poi quello stesso aereo che non ha preso è precipitato. “Mi sono sentito un miracolato” ha quindi rivelato il giornalista.

Il conduttore de I Fatti Vostri e la sorpresa di Anna Falchi: “Desideravo da sempre lavorare con te”

Da lunedì al venerdì Salvo Sottile conduce il programma mattutino di Rai2, ritornato in onda dopo uno stop, e la sua collega è intervenuta nella puntata di oggi del talk di Serena Bortone con un videomessaggio in cui non ha nascosto la stima reciproca che li lega: “Adoro che mi chiami socia ma sei sempre il mio sogno proibito perché desideravo sempre lavorare con te e poi lavorando con te ho scoperto una persona spiritosa, simpatica e divertente.” Anche Sottile ha ammesso che il clima di lavoro è ottimo e che c’è una stima reciproca e grande sintonia che arriva a casa e viene premiata negli ascolti.