Stop I Fatti Vostri, diretta cancellata. Salvo Sottile: “Non andiamo in onda”

Ennesimo cambio di palinsesto oggi in Rai: saltato anche il programma di Salvo Sottile e Anna Falchi

Giornata complicata quella di oggi, lunedì 26 settembre 2022, per le trasmissioni della Rai prodotte a Roma poiché, a causa di uno sciopero, è saltata la messa in onda di vari programmi, come I Fatti Vostri: l’annuncio della mancata messa in onda della storica trasmissione del mezzogiorno di Rai2 firmata Michele Guardì è stato dato da Salvo Sottile sui social, nello specifico in una storia pubblicata su instagram, nella quale ha spiegato qual è stata la ragione che ha portato allo stop.

Non andremo in onda per uno sciopero dei tecnici Rai

ha scritto il giornalista, ricordando poi ai suoi followers che il programma tornerà regolarmente in video domani.

I Fatti Vostri, soppressa la puntata prevista per oggi: ecco cos’è andato in onda al suo posto

A sostituire la trasmissione di Salvo Sottile e Anna Falchi nel mezzogiorno di oggi sul secondo canale della Rai è stato il telefilm tedesco Un ciclone in convento, che ha fatto compagnia al pubblico con due episodi, dalle 11.15 alle 12.55 circa. Lo sciopero in Rai è capitato in una giornata anomala, per via delle elezioni di ieri: tanti programmi, infatti, avrebbero dovuto dare spazio ai risultati elettorali, a proposito dei quali Sottile ha scritto su instagram

Inutile dare la colpa al maltempo o ad un solo giorno per votare (poco secondo alcuni): in molti non hannno votato per disaffezione verso la politica, punto.

A rischio su Rai2 anche la messa in onda di Bella Ma’, il programma condotto da Pierluigi Diaco

Secondo quanto annunciato sui social, lo sciopero che ha fatto saltare I Fatti Vostri (ma anche altri programmi, come Unomattina e Storie Italiane e le trasmissioni di Rai3) potrebbe impedire la messa in onda anche di Bella Ma’, il programma di Pierluigi Diaco, prodotto anch’esso presso una delle sedi Rai di Roma, appunto quelle coinvolte dallo sciopero. Su Rai1, invece, si prevede possa essere cancellata La vita in diretta, che va in onda dallo studio situato al piano superiore rispetto a quello del programma di Anna Falchi e Salvo Sottile.