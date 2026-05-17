Ricky Tognazzi e il suo grande rimpianto: “Avrei voluto un figlio da Simona Izzo”

Ricky Tognazzi rimpiange di non aver dato un figlio a Simona Izzo

Una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo è senza dubbio quella composta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, sia nella vita privata sia nel lavoro, perché sono riusciti ad andare d’accordo anche scrivendo e dirigendo i film per la televisione e non solo. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’attore ha ammesso di avere un piccolo rimpianto ovvero quello di non aver avuto un figlio dalla moglie Simona: “Non l’abbiamo fatto per non ferire i nostri rispettivi figli. Lo accetto, ma non so se ad oggi è stata una scelta felice”. Gli manca proprio un figlio da lei anche se Sarah e Francesco sono molto legati.

L’attore: “La mia vita senza Simona? Evito di pensarci”

Cosa sarebbe successo alla vita di Ricky Tognazzi se non avesse incontrato Simona Izzo e non se ne fosse innamorato perdutamente? “Evito di pensarci” ha ammesso lui, dicendo di essere passato da una relazione di coppia a un’altra con un breve periodo da solo dove “andavo di fiore in fiore”. Non essendo un uomo che ama stare da solo, non sarebbe potuto mai stare senza una compagna. Ma litigano ancora oppure si sono acquietati negli anni? Lui ha confidato che litigano ancora e discutono sulle cose davvero importanti della vita.

Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi: “Esperienza traumatica”

Ricky Tognazzi è contento che Simona Izzo si sia divertita a fare la giudice di Canzonissima di Milly Carlucci, ma com’è stata per lui l’esperienza di Ballando con le stelle? “Traumatica. Da una parte è stato divertente, ma dall’altra difficile per un uomo timido e introverso come me”. Esperienza che rifarebbe, quindi? Sì, perché era riuscito a perdere dieci chili, e poi perché ha potuto vedere come Milly gestisce una macchina organizzativa come quella.