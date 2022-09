Padre Selassié condannato: la reazione delle figlie a quanto è accaduto

Il padre delle Selassié condannato a diversi anni di carcere per truffa

Già a settembre 2021, quando le tre sorelle Selassié avevano varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, si dicevano preoccupate per la situazione del padre che già ai tempi aveva problemi con la giustizia ed era stato accusato di raccontare il falso sulla loro discendenza. Nelle ultime ore l’uomo è stato condannato a sei anni di carcere, oltre all’espulsione dalla Svizzera, per truffa, nonostante lui e le figlie lo dichiarino ancora innocente. Lui nell’udienza alle accuse sulle sue origini, ha citato (non si sa se volontariamente o meno) la famosa frase di Totò: “Principe si nasce, principe si muore“. L’uomo era stato accusato di fingere di essere principe etiope, figlio del terzogenito dell’imperatore d’Etiopia Hailé Selassie, per aggirare le sue vittime.

La reazione delle sorelle Selassié alla condanna del padre

In realtà, da quanto emerso il padre delle sorelle Selassié non sarebbe un principe, bensì figlio di uno stalliere al servizio della corte Imperiale, con le ragazze che quindi non avrebbero dichiarato il vero durante la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia. Ricordiamo che Jessica Selassié è stata proclamata vincitrice della sesta edizione del GF Vip lo scorso marzo, con Lulù che invece è arrivata fino in finale, per poi perdere il televoto flash con Davide Silvestri, che ultimamente è stato protagonista di una polemica con Soleil Sorge. Invece, Clarissa è uscita molto prima delle sorelle, a fine novembre. Le ragazze, che vanno fiere delle loro origini dichiarandosi ancora principesse, lo scorso anno difesero il loro genitore, mentre a questa condanna hanno reagito con il silenzio, senza pubblicare o dire niente almeno per il momento.

Cosa fanno le sorelle Selassié dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini

Quel che sappiamo su di loro da quello che trapela sui social, è che Jessica Selassié, dopo la vittoria del reality, ha una rubrica culinaria sul settimanale Chi di Alfonso Signorini chiamata “In cucina con Jessy” in cui vengono svelate alcune sue ricette per i lettori. Nonostante la loro importante attività sui social, si sa meno sulle altre due sorelle, con Clarissa Selassié che si è dichiarata delusa di non essere stata presa in considerazione come opinionista della settima edizione del reality, mentre invece Lulù Selassié viene dalla fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo, pubblicata all’Ansa solo poche settimane dall’uscita dalla Casa, che ora ha una nuova ragazza.