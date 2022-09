Davide Silvestri chiarisce la polemica con Soleil: “Odio passare per bugiardo”

La polemica tra l’attore e l’influencer non finisce: “Non dico bugie, ma dati di fatto”

Davide Silvestri e Soleil Sorge si erano legati subito all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 formando un trio esplosivo con Alex Belli ma, una volta usciti dal reality, i due non si sono più sentiti. Infatti nei giorni scorsi l’attore aveva dichiarato di aver scritto poco dopo la fine del programma all’influencer, senza ricevere alcuna risposta. Invece Soleil al GF Vip Party ha detto di non aver ricevuto alcun messaggio dall’ex inquilino e che se vuole un faccia a faccia può tranquillamente palesarsi nel programma che conduce. A quel punto Silvestri ha voluto chiarire la questione mostrando all’ultima diretta di The Pipol la foto del messaggio inviato: “Non dico bugie. La mia non era una polemica, ma un dato di fatto. Magari non ha visto il messaggio o le sto antipatico, ma gliel’ho inviato. La mia vita va avanti lo stesso”.

Davide Silvestri e l’emozione di tornare sul set: “La cosa più bella che mi potesse capitare”

L’attore, criticato da Cristina Quaranta all’interno della casa del GF Vip, in cui è diventata virale la sua reazione con la risata al video su Instagram pubblicato da una pagina sul Grande Fratello, chiudendo così la questione senza aprire un’altra polemica, ha poi rivelato che presto tornerà sul set e che è la cosa più bella che gli potesse capitare, dato che aveva pensato di ritirarsi ma che poi ha cambiato idea per questa occasione irrinunciabile quanto inaspettata che gli è capitata. “Non so come descriverlo, è come tornare indietro nel tempo. Sono molto emozionato”, ha dichiarato Silvestri.

L’attore sulla possibilità di diventare padre: “Ho ancora un po’ di ansia ma…”

L’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip ha poi concluso l’intervista parlando della sua vita privata, confermando quanto affermato nella casa più spiata d’Italia, ovvero che ha trovato in Alessia Costantino la donna della sua vita. Poi, in riferimento a un possibile figlio, Davide Silvestri non nasconde l’ansia di questo grande passo, non sentendosi pronto perché non saprebbe come gestirli, ma la sua Alessia gli dice che sarebbe un bravissimo padre. Quindi sembrerebbe solo una questione di tempo prima che l’uomo e sua moglie, sposata a luglio, metteranno su famiglia.