Pamela Prati, frecciatina dall’ex agente: “Mai ritirate le denunce fatte”

La nota showgirl ha ritirato delle denunce per partecipare al GF Vip? La stoccata di una manager

Dopo diverse indiscrezioni sulla sua probabile partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, è arrivata la conferma da parte di Pamela Prati. La soubrette sulle pagine del settimanale Chi ha annunciato il suo ritorno al programma. A dire la sua ci ha pensato la sua ex agente Pamela Perricciolo, sul fatto che la showgirl sarda a quanto pare per varcare la famosa porta rossa abbia dovuto ritirare le denunce nei confronti dell’azienda Mediaset e di Barbara d’Urso. La manager ha dato ragione a un utente della rete quando ha detto che una vittima non ritira le denunce, lanciando una stoccata all’attrice:

“La penso come te. Le poche denunce che ho fatto nella mia vita non le ho mai ritirate. E non ritirerò nemmeno quella che firmerò oggi pomeriggio”.

La concorrente ufficiale del reality criticata dalla sua ex agente, che avverte: “Non farò teatrini”

Di recente la popolare soubrette Pamela Prati, ha fatto sapere ai microfoni del settimanale Chi di essere in procinto di tornare sul piccolo schermo. Per la precisizione la showgirl ha confermato di essere una concorrente ufficiale del noto reality di Canale 5: “Sono passati anni dalla mia prima apparizione al GF Vip, sono cambiata”. La sua ex agente Pamela Perricciolo che insieme a lei è stata protagonista del caso Mark Caltagirone, oltre a precisare sui social che a differenza della 63enne non ha mai ritirato le denunce fatte, a chi le ha detto che la stessa ormai non è più credibile ha risposto: “E non abbiam bisogno di parole”. La manager poi si è lasciata andare a uno sfogo:

“Non so cosa ci sia di non chiaro nella frase da me scritta ieri ma riposto. Forse perchè non vi entra nella testa. Non mi interessa ricevere notizie di persone che non fanno parte della mia vita. Io il giorno lavoro. Non mi interessa e non commenterò e non farò teatrini. Alcune cose si discutono fuori dai social nelle sedi opportune”.

Pamela Prati parlerà del finto fidanzato nella casa di Cinecittà? Lo scoop

Pamela Perricciolo ha espresso il suo parere anche sulla proposta di nozze che l’ex gieffino Alessandro Basciano ha fatto alla fidanzata sul red carpet: “Penso che il Festival del Cinema abbia bisogno anche di quel pizzico di spettacolo che fa lavorare giornali e sponsor e molti ragazzi. Quindi se son gesti belli perchè non farli?”. A commentare l’ingresso della showgirl sarda nella casa più spiata dagli italiani è stata anche Eliana Michelazzo, nota al pubblico anche per essere una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che riguardo allo scandalo Mark Caltagirone ha sottolineato: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo, ne sono certa”. Intanto a detta di FanPage.it ci sarebbe un accordo con la produzione del reality: