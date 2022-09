Paolo Bonolis a Unomattina, colpo di scena in diretta: ha telefonato per…

La telefonata arrivata in diretta a Unomattina durante l’intervista di Andrea Vianello

Si è chiusa con l’ospitata di Andrea Vianello, giornalista, conduttore e direttore di Rai Radio 1, la puntata andata in onda oggi, giovedì 15 settembre 2022, del programma del mattino del primo canale condotto da Massimiliano Ossini, che ha ricevuto una sorpresa, ossia la telefonata in diretta di un famosissimo collega che lavora su Canale5: trattasi di Paolo Bonolis, che con Vianello ha frequentato sia la scuola elementare che la scuola media. “E’ Giovanni?” ha chiesto Andra Vianello appena ha sentito la voce di Paolo, scambiandolo per un altro compagno di scuola della sua infanzia. Solo dopo alcuni secondi è riuscito a capire che si trattava, invece, di Bonolis, mostrandosi visibilmente sorpreso. “C’era un po’ di televisione in quella classe” ha quindi commentato, con la regia che ha mandato in onda una foto di gruppo scattata a scuola, nella quale il pubblico di Rai1 ha potuto vedere sia Vianello che Bonolis bambini.

Paolo Bonolis e la telefonata in diretta a Unomattina: “Tre personaggi della tv in quella classe”

“Nella foto ci siamo io, Paolo Bonolis e Giovanni Benincasa, un famoso autore tv” ha spiegato l’ospite di Massimiliano Ossini.

La foto che vediamo risale agli anni della scuola elementare ma io e Paolo siamo stati compagni di banco in terza media per un periodo

ha rivelato inoltre Andrea Vianello, con Bonolis che ha detto ironicamente: “Andrea da bambino mi stupiva per la sua testa gigantesca, sembrava provenisse dall’isola di Pasqua”, facendo scoppiare a ridere sia Vianello che il conduttore di Unomattina.

“Crescendo Andrea Vianello si è uniformato”, la battuta di Paolo Bonolis in diretta a Unomattina

“All’epoca Andrea aveva quel capoccione enorme, poi crescendo si è uniformato” ha detto inoltre sempre ironicamente Paolo Bonolis al telefono nella trasmissione di Massimiliano Ossini (che ieri ha aperto la trasmissione con delle immagini molto toccanti), il quale lo ha ringraziato per la sorpresa e per l’intervento inaspettato.