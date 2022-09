Paolo Fox, previsioni del 27-28 settembre: l’oroscopo di oggi e domani

Oroscopo del giorno e domani secondo l’astrologo per eccellenza

Come se la passeranno i primi quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox tratte dal suo Stellare? Scopriamolo subito:

ARIETE: incontri polemici. Desiderano avere qualcosa in più sul lavoro. Domani Luna che torna a essere favorevole. Giove aiuterà nei progetti.

TORO: cielo che aiuta i nuovi rapporti. Nuove proposte da non sottovalutare. Domani Luna opposta che si fa sentire. Le difficoltà non vanno ingigantite.

GEMELLI: cautela in ambito sentimentale. Marte nel segno che aiuta sul lavoro. Domani i cuori arderanno di passione. Buona energia in arrivo.

CANCRO: nervosismo in amore. Sono circondati da incompetenti. Domani meglio non farsi prendere dalla rabbia soprattutto in amore e sul lavoro, se ci sono vertenze o altro.

Paolo Fox, cosa dicono le stelle e i pianeti? L’oroscopo del 27 e 28 settembre

Si prosegue con l’oroscopo del giorno e domani per gli altri quattro segni dello zodiaco, ricordando che l’oroscopo della settimana ieri non è andato in onda:

LEONE: cuore in ansia. Si sentiranno in serata più stanchi del previsto. Domani Luna dissonante. Non devono innervosirsi sul piano professionale.

VERGINE: ideale per confrontarsi. Periodo di grande entusiasmo per il lavoro. Domani bella serenità in amore. Possono fare qualcosa in più in vista del futuro.

BILANCIA: importante ristabilire una nuova condizione sentimentale. Potrebbero essere infastiditi sul lavoro. Domani qualche opportunità in più ci sarà. Alcune spese vanno ridimensionate.

SCORPIONE: dovrebbero fare nuovi incontri. Preoccupazioni legate alla sfera lavorativa. Domani Luna nel segno che porta belle intuizioni. Serenità da recuperare.

Previsioni degli ultimi segni zodiacali: l’oroscopo di Paolo Fox

Infine l’oroscopo del 27 e 28 settembre per gli ultimi segni tenendo presente di amore, lavoro e fortuna negli incontri:

SAGITTARIO: Luna e Venere favorevoli. Possibile un recupero sul lavoro. Domani è previsto un piccolo successo. L’oroscopo è dalla loro parte.

CAPRICORNO: ci sarà qualcosa che non andrà per il verso giusto. Non è un cielo di grandi novità. Domani meglio non tornare sui tristi trascorsi. Il prossimo sarà più facile da gestire il lavoro.

ACQUARIO: Luna che consiglia di risolvere certi problemi. Periodo di recupero professionale. Domani potranno parlare chiaro in amore. Lieve stanchezza.

PESCI: giornate promettenti per l’amore. Le persone non cambiano. Domani piano piano si ripartirà dopo una crisi d’amore. C’è un importante progetto da varare.