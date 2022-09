Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana: forfait de I Fatti Vostri oggi

Salta l’Oroscopo di Paolo Fox sul secondo canale: i motivi del forfait

Mattina amara per i fedeli telespettatori di Rai2 e de I Fatti Vostri. Questa mattina infatti non è andato in onda il canonico programma condotto dalla ormai affiatata coppia Anna Falchi-Salvo Sottile. Lo sciopero che ha colpito la Rai a Roma oggi ha fatto saltare praticamente tutti i programmi fissati nei palinsesti, tra cui appunto I Fatti Vostri. Salvo solo E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, visto che viene trasmesso direttamente da Milano invece che dalla Capitale. Niente da fare per il format di Sottile e Falchi che ha saltato il tradizionale appuntamento e di conseguenza anche l’Oroscopo di Paolo Fox è saltato e i fan della rubrica sono rimasti a boccia asciutta. L’appuntamento con il programma di Rai2 è previsto nuovamente per domani, mentre l’esperto di astri tornerà con lo spazio dedicato all’oroscopo venerdì mattina.

Ad annunciare l’annullamento della puntata per sciopero è stato il padrone di casa Salvo Sottile, che ha spiegato le ragioni della decisione al pubblico da casa, fedele appassionato de I Fatti Vostri: “Non andremo in onda per via di uno sciopero dei tecnici Rai”. Niente oroscopo dunque per i fan che attendevano con ansia l’appuntamento, ma l’esperto nelle scorse ore ha rilasciato comunque le sue previsioni nell’ultimo numero di DipiùTV. Per l’Ariete è richiesta un po’ di creatività in questi giorni, mentre il Toro deve curare le questioni economiche con attenzione. Per i Gemelli può nascere una relazione promettente, mentre il Cancro può ritrovarsi con buone notizie sul lavoro, così come può accadere al Leone.

Sempre tra le pagine di Dipiù TV l’astrologo ha rivelato le previsioni dell’oroscopo per tutti gli altri rimanenti segni. Sensazioni speciale per la Vergine nei giorni dal 26 al 30 settembre, mentre la Bilancia potrebbe fare qualche conoscenza importante. Preoccupazioni legate alla sfera lavorativa per lo Scorpione. Possibile recupero sul lavoro anche per il Sagittario, mentre al Capricorno è consigliato di evitare gli scontri diretti. Possibili colpi di fulmine per l’Acquario, mentre i Pesci si ritroveranno con qualche intoppo sul lavoro.