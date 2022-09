Patrizia Rossetti ci va giù duro con Alex Belli: “Narcisista pieno di sè”

Patrizia Rossetti critica Alex Belli: “Narcisista e presuntuoso, tutti hanno capito…”

È stata una notte movimentata quella di ieri nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti, dopo aver ballato a suon di musica e aver mangiato tutti insieme, si sono lasciati andare a delle opinioni anche su alcuni personaggi della passata edizione, non risparmiando nessuno. Patrizia Rossetti da quando è entrata nella Casa si è fatta subito conoscere come una donna dal carattere forte che non ha paura di dire la sua, ed è ciò che ha fatto anche in questa occasione criticando Alex Belli: “Ma è di una presunzione, talmente pieno di sé, non ho niente da dire perché non lo conosco, è un bell’uomo, ha fatto il suo percorso di vita e poi si è interrotto, ma alla fine hanno capito che recitava tutta la pantomima”. Come l’avrà presa Alex Belli? Si limiterà a uno dei suoi tweet o commenti sui social

oppure ci sarà un confronto in vista?

Cristina Quaranta e la frecciatina a Davide Silvestri: “In finale senza…”

Non è stata solo Patrizia Rossetti, nelle ultime ore criticata da Maria Teresa Ruta, a parlare in modo negativo di un concorrente della passata edizione del GF Vip. Ci ha pensato anche Cristina Quaranta, la quale parlando con Alberto De Pisis lo ha consigliato lanciando una stoccata più o meno involontaria a Davide Silvestri: “O fai come Silvestri che non si è mai esposto ed è arrivato in finale”. Parole pesanti della showgirl, alla quale ha risposto Sonia Bruganelli al video postato dalla pagina Instagram mondodelreality: “A lei pare facile…vedremo”, oltre alla risposta dell’account ufficiale del diretto interessato, Davide Silvestri, che si è limitato a una risata, volendo forse evitare di aprire una polemica.

Stasera seconda puntata del Grande Fratello Vip 7: le ultime dalla Casa

Stasera andrà in onda l’attesa seconda puntata della settima edizione del reality di Alfonso Signorini che prevede l’ingresso degli altri concorrenti, tra cui Giovanni Ciacci che avrà sicuramente diverse cose da dire a Pamela Prati dopo esseri scagliato contro di lei nel suo intervento di lunedì in collegamento dall’hotel. C’è molta curiosità e attesa di vedere questo confronto che promette scintille. Inoltre in questi primi giorni di permanenza nella Casa Ginevra Lamborghini ha parlato del rapporto con sua sorella Elettra con dichiarazioni che hanno lasciato di stucco alcuni inquilini e parte del pubblico e si vedrà se prima o poi la famosa cantante si paleserà per un faccia a faccia. Appuntamento a questa sera alle 21:45 su Canale 5 dopo Paperissima Sprint.