Barbara d’Urso: ospite la ignora in diretta, poi arriva il colpo di scena!

Pomeriggio Cinque, ospite mette in imbarazzo la conduttrice: “Avevamo un appuntamento”

Anche oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del rotocalco pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. E se nella prima parte ampio spazio è stato dedicato alla cronaca, nella seconda la conduttrice ha intervistato dapprima il leader del Movimento Cinque Stelle, e successivamente Emma Bonino per +Europa. Tuttavia è successo un imprevisto che ha lasciato di sasso la presentatrice partenopea. Difatti la Bonino non si è presentata per l’intervista perchè impegnata a fare un comizio. Ovviamente la reazione della d’Urso non si è fatta attendere:

“Le avevamo comunicato in diretta che l’avrei intervistata alle 18.15, ma vedo che sta ancora parlando…Non posso rivolgermi a lei…”

Barbara d’Urso chiede alla regia del programma di intervenire: “Dite alla senatrice che dovrebbe essere in diretta con noi”

Successivamente la conduttrice, evidentemente in imbarazzo per questo clamoroso imprevisto in diretta a Pomeriggio Cinque, ha chiesto l’aiuto della regia per comunicare ad Emma Bonino che come da accordi presi in precedenza deve fare l’intervista:

“Dite alla senatrice che dovrebbe essere in diretta con noi…Purtroppo se no il suo spazio si affievolisce sempre di più…”

Purtroppo non c’è stato niente da fare, tanto che la presentatrice è stata costretta a prendere in mano la situazione per riempire questo vuoto lasciato dalla senatrice: “Evidentemente c’è qualcosa che non funziona tra noi e lei…” La d’Urso, che ieri ha perso contro Alberto Matano la sfida degli ascolti, ha poi fatto ascoltare al pubblico a casa parte del suo comizio, anche se non era previsto: “Avrei voluto tanto parlare con lei di molte cose…Ascoltiamo il comizio, anche se non era in programma…”

Emma Bonino si fa intervistare in ritardo dalla conduttrice, che chiarisce: “C’è stato un problema”

Alla fine la senatrice si è collegata con Barbara d’Urso per fare l’intervista. Purtroppo però la presentatrice di Pomeriggio Cinque ha subito messo al corrente la leader di +Europa che di tempo ne è rimasto davvero poco per farle un’intervista completa:

“Credo ci sia stato un piccolo problema, anche se questo termine non mi piace…Forse qualcuno non l’ha avvisata che abbiamo un tempo ben preciso perchè la trasmissione finisce…Purtroppo adesso sono rimasti solo pochi minuti…”

La conduttrice ha quindi confessato alla politica che avrebbe voluto farle tantissime domande, ma visto che il tempo è tiranno potrà farne giusto una o due. La risposta della senatrice è stata netta: “Il dono dell’ubiquità non ce l’ho…” La d’Urso ha quindi subito controreplicato:

“Noi però non abbiamo il dono di fare una trasmissione che vada avanti fino alle 22…Abbiamo tanta pubblicità…”

Dopo questo vivace botta e risposta l’intervista è finalmente iniziata.