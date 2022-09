Pierluigi Diaco fa cadere Carmen Russo: panico a Bella Ma’ (VIDEO)

Panico in diretta a Bella Ma’: il conduttore fa cadere Carmen Russo

Attimi di panico e paura nella puntata di oggi del talk di Rai2 dove Pierluigi Diaco ha fatto cadere a terra Carmen Russo. Nel dettaglio, dopo una lunga chiacchierata in cui si è sbilanciata sulla vita privata, sulla carriera, sull’amore per Enzo Paolo Turchi e per la figlia Maria, la showgirl ed il conduttore si sono esibiti in Tuca Tuca, peccato però che al momento del Casquè Diaco non è riuscito a reggere la showgirl ed entrambi sono caduti a terra. La rovinosa caduta tra le risate generali ha anche spaventato tutti sia i concorrenti (boomer e la generazione Z) che subito hanno aiutato Carmen a rialzarsi.

Pierluigi Diaco mortificato dopo la caduta della showgirl: “Sono una frana”

Il più spaventato di tutti, ovviamente, per la caduta di Carmen Russo si è mostrato il conduttore di Bella Mà che dopo averla aiutata a rialzarsi, tra l’imbarazzo e le risate, prima si è sincerato delle sue condizioni e poi si è scusato:

“Carmen ti sei fatta male? Sei sicura che stai bene? Oddio scusami sono una frana, che figura non ho parole.”

Il video dello scivolone di entrambi subito è diventato virale sui social ed è disponibile qui. Fortunatamente la moglie di Enzo Paolo Turchi non si è fatto nulla e dopo essersi rialzata ha continuato a fare dei passi di danza per dimostrare che fosse tutto a posto.

Bella Ma’, Carmen Russo confessa: “Ho sdoganato la maternità in tarda età”

Durante l’intervista nel talk di Pierluigi Diaco (che ha fatto arrabbiare Milo Infante) la showgirl si è anche confessata a cuore aperto parlando della sua soddisfazione ed il suo regalo più grande: la figlia Maria che oggi ha 9 anni.

“Abbiamo dimostrato di essere dei genitori che ce la possono fare, ho sdoganato la maternità in tarda età, però ripeto siete giovani, fate i figli giovani se ci sono i presupposti. Cambia la vita ma ci dev’essere l’amore.”

ha confessato la Russo che poi ha sottolineato come il suo desiderio di maternità, concretizzato a 53 anni, c’è sempre stato ma per diversi problemi non si era potuto concretizzare prima.