Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso interrotta in diretta: “Fermi tutti”

Barbara d’Urso, il suo inviato chiede la linea: stravolta la scaletta in diretta

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente alla politica. Difatti la popolare conduttrice ha dapprima intervistato il leader della Lega, Matto Salvini, e successivamente il ministro degli esteri in carica e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. Una volta terminata l’intervista a quest’ultimo l’inviato ha chiesto immediatamente la linea alla presentatrice perchè è riuscito a convincere una dei due indagati per la vicenda legata alla donna segregata per tanti anni in provincia di Campobasso a parlare. E la conduttrice ha così reagito:

“Dobbiamo andare in collegamento? Si? Sapete che c’è questa storia terribile della donna che pare sia stata segregata per 22 anni…Non è chiaro però…Do la parola a Vito Paglia…”

Subito dopo aver fatto questa precisazione ha salutato calorosamente il ministro degli esteri.

Pomeriggio 5, la conduttrice spiazzata dall’ospite oggi in diretta: “Fermi tutti”

Successivamente Barbara d’Urso non ha potuto trattenere la sua sorpresa nel venire a sapere che proprio l’indagata è uscita fuori di casa per parlare di tutta questa incresciosa faccenda legata alla donna segregata: “Ah…Sta uscendo proprio lei?”. Probabilmente la presentatrice partenopea, che ieri ha rivelato che è scoppiata una polemica sul fatto che Harry pare non abbia cantato l’inno inglese durante i funerali della nonna, ha pensato che l’inviato chiedesse la linea per dare qualche ultimo aggiornamento prima di chiudere la puntata. A quel punto la signora si è limitata a dire di star affrontando questa situazione nel migliore dei modi, aggiungendo di non poter rilasciare alcuna dichiarazione in assenza dell’avvocato. La d’Urso ha quindi chiesto a tutti di far parlare la suddetta signora: “Fermi, fermi…Scusate…Abbiate pazienza…”

La presentatrice ringrazia sentitamente l’ospite per essere intervenuta in puntata: “Grande disponibilità”

Barbara d’Urso ha poi voluto ringraziare sentitamente la signora indagata per la disponibilità concessa, anche perchè sa bene che non è facile visto che ha gli occhi puntati di tutti per via di questa faccenda legata alla donna segregata:

“Ha dimostrato una grande disponibilità…Ha tutti gli occhi puntati…Tutti che la inseguono…Quindi il fatto che abbia voluto parlare con i nostri telespettatori è stato importante…”

La presentatrice di Pomeriggio Cinque ha poi voluto parlare direttamente con la signora, la quale ha però ricordato nuovamente di non potersi esporre più di tanto in assenza del legale, aggiungendo che forse nei prossimi giorni potrà dire qualcosa in più.