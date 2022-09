Pomeriggio 5, rivelazione clamorosa di Barbara d’Urso: “Fatta una polemica”

Barbara d’Urso in diretta confessa: “Durante i Funerali di Elisabetta è scoppiata una polemica”

La puntata di oggi di Pomeriggio Cinque è stata dedicata quasi interamente ai Funerali della Regina d’Inghilterra. E se nella prima parte ampio spazio è stato dedicato alla trasmissione in diretta della messa della regnante, nella seconda c’è stato il classico talk show con gli ospiti per commentare l’evento. Poco prima dell’inizio della seconda parte del programma la presentatrice partenopea ha rivelato al pubblico a casa di essere venuta a conoscenza dallo speciale del TG5 andato in onda poco prima che è scoppiata una polemica durante i funerali. Il motivo? Pare che durante la funzione il Principe Harry non abbia cantato l’inno inglese:

“Ho sentito durante lo speciale del TG5 che c’era molta polemica, molte domande, perchè pare che Harry non abbia intonato l’inno…”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice fa una rivelazione: “Ecco cosa mi ha colpito durante la funzione”

Successivamente Barbara d’Urso ha dato il via al talk show dedicato oggi ai Funerali della Regina Elisabetta. E subito all’inizio di questo segmento la popolare conduttrice, che questa mattina ha ripreso le lezioni di danza dopo ben due anni in cui è stata ferma, ha chiesto ai suoi ospiti se è vero che Harry durante la funzione avrebbe evitato di cantare l’inno inglese o meno. A quel punto ha preso la parola il giornalista Giuseppe Brindani, che ha dapprima dichiarato che in effetti ci sono state polemiche in tal senso, e successivamente ha però fatto presente che dalle immagini non è molto chiaro. La presentatrice ha poi rivelato di essere rimasta tanto colpita dai figli di William e Kate durante il funerale:

“Mi hanno molto colpito i piccoletti…Lui elegantissimo e la piccolina vestita di nero con il cappello…Vestita quasi come la mamma…”

Si segnala che proprio la bambina si è molto commossa durante la funzione, come ha rivelato la stessa Silvana Giacobini in puntata.

Alfonso Signorini e il grosso in bocca al lupo della conduttrice: “Un forte abbraccio”

Barbara d’Urso ha poi concluso la puntata di oggi di Pomeriggio 5 ricordando ai telespettatori che stasera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che in base alle anticipazioni sarà pregna di colpi di scena. Poco prima di dare la linea a Gerry Scotti la presentatrice ha voluto fare un grosso in bocca al lupo al suo collega per il debutto di stasera: “Un forte abbraccio ad Alfonso Signorini da parte mia…”