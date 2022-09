Pomeriggio 5, Barbara d’Urso senza parole: “E’ successo davanti a tutti”

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E se la prima parte del programma quotidiano di Canale 5 è stata dedicata interamente ai fatti di cronaca più importanti della giornata, nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato alla Regina Elisabetta e all’arrivo del suo feretro nella Chiesa di Westminster seguito da tutta la famiglia reale inglese. Tra loro c’erano ovviamente anche il Principe Harry e la sua consorte, che pare abbiano ancora una volta infranto il protocollo da tenere in simili situazioni. Ad accorgersene è stata proprio la presentatrice partenopea:

“C’è una cosa che mi ha colpito molto…Quando il feretro è stato disposto e tutti sono entrati in Chiesa, anche questa volta Harry e Meghan si sono tenuti per mano…”

La conduttrice ha poi chiesto alla regia della trasmissione di trovare le immagini del fattaccio.

Successivamente Barbara d’Urso ha ricordato ai suoi numerosi telespettatori che la coppietta reale inglese ha già dato scandalo nei giorni scorsi infrangendo un’altra regola:

“E’ stato uno scandalo l’altro giorno quando sono usciti tutti e quattro dal Palazzo e mentre William e Kate erano molto formali, loro due si abbracciavano e si tenevano per mano…”

E la presentatrice, che presto approderà alla IULM di Milano al fianco del professor Nicola Sorrentino, non ha nascosto tutto il suo stupore: “E’ stato un po’…” Poco dopo si è collegata con la sua inviata a Londra, che ha dato importanti aggiornamenti su tutta la situazione.

Una volta terminato il collegamento con l’inviata ha ripreso nuovamente la parola Barbara d’Urso, la quale ha confessato subito ai suoi numerosi telespettatori che la regia ha avuto qualche difficoltà a ritrovare le immagini ‘incriminate’ su Harry e Meghan:

“Purtroppo non riusciamo ad avere quelle immagini, però io ho visto in maniera nitida questa cosa…Tutti erano molto formali, ma gli unici erano loro due che si tenevano per mano…”