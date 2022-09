Raffaella Carrà, grande gesto: sarà raffigurata sulla moneta da 2€ nel 2023

La conduttrice scomparsa a luglio dell’anno scorso verrà rappresentata su una moneta

La notizia si è diffusa in rete a macchia d’olio nelle ultime ore: sulle monete da 2€ che verranno coniate nel 2023, vedremo raffigurato il volto di Raffaella Carrà, a quasi due anni dalla scomparsa prematura avvenuta, lo ricordiamo, il 5 luglio 2021 a causa di un tumore purtroppo incurabile che l’ha colpita ai polmoni. Come apprendiamo da varie testate giornalistiche che in queste ore hanno battuto la notizia, tra cui Open che utilizziamo come fonte, la novità è stata annunciata da un grande amico di Raffaella, ossia Fabio Canino, che il pubblico di Rai1 conosce perchè è da anni nel cast dei giurati di Ballando con le stelle.

Fabio Canino e l’annuncio della grande iniziativa in memoria della conduttrice di Carramba

Nel dettaglio, il giudice di Ballando ha annunciato pubblicamente la decisione di coniare monete da 2€ con il volto di Raffaella Carrà ieri sera sul palco del Festival della Tv che si è svolto a Dogliani, in provincia di Cuneo, confermando il tutto oggi con un’intervista rilasciata a FQMagazine, come riporta sempre Open. Nell’intervista in questione Canino ha specificato inoltre che quella per Raffaella Carrà non sarà una moneta unica da collezione, bensì una moneta commemorativa che verrà emessa dall’Unione Europea “per commemorare anniversari di eventi storici o risaltare eventi attuali particolarmente importanti”.

Dopo l’intitolazione degli studi Rai di via Teulada, arriva la moneta in memoria della conduttrice

Un altro grande omaggio, quindi, per colei che è stata senza dubbio una delle regine della televisione più amate di sempre, alla quale recentemente la Rai ha intitolato gli studi della sede di via Teulada a Roma, come ricordato da Tinto qualche giorno fa durante una puntata di Camper, in onda proprio da lì. Intanto si lavora per la preparazione del grande show dedicato a Raffaella Carrà, che Rai1 dovrebbe trasmettere, salvo cambiamenti, il 18 giugno dell’anno prossimo, giorno in cui sarebbe stato l’ottantesimo compleanno dell’indimenticata conduttrice di Carramba.