Reazione a catena, tensione altissima: gli Affiatati salvi per un soffio

Intesa vincente molto sofferta per i campioni di Reazione a catena nella puntata di oggi

Hanno rischiato di perdere il loro titolo di campioni Mattia, Eleonora e Manuela nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 7 settembre 2022, del gioco che rinfresca la mente del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni: hanno infatti totalizzato solo 8 punti, pochi rispetto alla loro media tradizionale (qualche giorno fa ne hanno ottenuti ben 18 mentre ieri sono arrivati a 17), riuscendo per un soffio a superare gli avversari, i quali di punti ne hanno accumulati 7. Tutto è accaduto negli ultimi secondi: se Manuela non avesse dato la risposta corretta all’ultima domanda, da 7 sarebbero passati a 6, venendo di fatto sconfitti, non a caso Mattia, prima di formulare la domanda assieme ad Eleonora, le ha raccomandato “Se non sei sicura della risposta, non rispondere”. La fortuna, però, li ha assistiti ed hanno, appunto, superato gli sfidanti in extremis.

Gli Affiatati si sono confermati campioni di Reazione a catena ma non hanno vinto

Pur riuscendo a difendere il loro titolo di campioni, gli Affiatati non sono riusciti ad indovinare la parola corretta al gioco dell’ultima catena. Partendo dal primo e dal terzo elemento indicati nella grafica dell’immagine in alto, rispettivamente ‘CROCE’ e ‘COLPO’, con ‘RO_____O’ come indizio base della parola, non sono riusciti ad arrivare a ‘ROVESCIO’, motivo per il quale non hanno potuto portare a casa i 15.250€ in palio. E’ andata anche peggio ieri sera, quando la cifra in palio era molto più alta e la risposta corretta l’avevano intuita ma, essendo indecisi tra due parole, alla fine hanno optato per quella sbagliata…

A sfidare Manuela, Eleonora e Mattia nella trasmissione di Marco Liorni oggi sono stati i Sottosopra, tre ragazzi provenienti da Bergamo i quali, come raccontato nel primo paragrafo, con 7 punti totalizzati all’intesa vincente per poco non hanno scippato il titolo di campioni agli avversari.