Panico a Reazione a catena: errore gravissimo per i campioni, gli Affiatati

Amara delusione per i campioni in carica del programma condotto da Marco Liorni

Non poteva finire peggio la puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, martedì 6 settembre 2022, per Manuela, Mattia ed Eleonora, campioni ormai da diverse puntate: al gioco dell’ultima catena sono stati infatti indecisi, fino a pochi secondi prima dello scadere del tempo a disposizione, tra due parole, ossia ‘SPARATO’ e ‘SPORTELLO’, decidendo alla fine di dare ‘SPARATO’ come risposta. Ironia della sorte, la parola che avrebbe fruttato loro quasi 50.000€ era invece proprio l’altra…

Marco Liorni dispiaciuto per la mancata vittoria degli Affiatati a Reazione a catena

Grandissima delusione, quindi, per i campioni di Reazione a catena, che hanno sfiorato la vittoria ma sono stati traditi, proprio all’ultimo, dal loro istinto. Come raccontato nel primo paragrafo, la risposta da loro data è stata ‘SPARATO’, partendo dal primo e dal terzo elemento visibili nella grafica della foto in alto, rispettivamente ‘CASSA’ e ‘AUTO’, con ‘SP______O’ come base della parola. La cifra che avrebbero portato a casa in caso di vittoria era di 56.500€. “E’ stata una scelta parecchio sofferta” ha commentato Marco Liorni riferendosi, appunto, all’indecisione dei campioni sulle due parole da loro pensate. Purtroppo la fortuna non li ha assistiti questa sera, ma potranno riprovare a giocare domani se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni. Non è andata bene neanche ieri: hanno infatti chiuso la puntata con una vera e propria mazzata.

Sfida tra gli Affiatati e i Pizzicati nella puntata del gioco che rinfresca la mente di oggi

A sfidare i campioni di Reazione a catena oggi sono stati i Pizzicati, tre ragazzi provenienti dalla Puglia che hanno scelto di dare questo nome alla loro squadra per omaggiare il famoso ballo della loro terra. L’intesa vincente, però, è andata malissimo e si sono fermati a sole 5 risposte esatte contro le 17 date dai campioni, ma Marco Liorni si è comunque complimentato con loro per la bravura dimostrata in tutto il corso della puntata.