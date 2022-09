Reazione a catena, gaffe per colpa della differita: “Carlo principe del Galles”

Gaffe nel programma condotto da Marco Liorni: Carlo definito ancora principe e non re

Una piccola gaffe si è verificata nella puntata di Reazione a catena andata in onda ieri, giovedì 16 settembre, causata però dalla differita: il programma, com’è noto, non viene trasmesso in diretta ma le puntate si registrano con largo anticipo, ecco la ragione del mancato ‘aggiornamento’, chiamiamolo così, sul figlio della regina Elisabetta, protagonista della gaffe in questione. Come leggiamo su Davide Maggio, durante uno dei giochi che hanno visto scontrarsi le campionesse in carica, le Tre e un Quarto, con le sfidanti, le Copia e Incolla, Carlo è stato infatti definito “principe del Galles”, titolo che ora è passato invece al figlio William, essendo lui salito al trono per via della morte della madre. Come abbiamo appena detto, la puntata è stata registrata qualche settimana fa, motivo per il quale nessuno poteva prevedere che l’affermazione in questione non fosse più corretta al momento della messa in onda.

Marco Liorni annuncia il ritorno di Italia Si: “Dal 17 settembre ci sarà un’altra reazione…”

Sempre nel corso della puntata di ieri del gioco che rinfresca la mente del preserale estivo di Rai1, il conduttore ha ricordato ai telespettatori che da domani sarà di nuovo al timone dell’altra sua trasmissione di successo, Italia Si, facendo una battuta, ossia:

Da sabato 17 settembre ci sarà una vera e propria reazione a catena su Rai1, perchè alle 17.00 andrà in onda Italia Si e, subito dopo, appunto Reazione a catena

scherzando quindi con il titolo del programma, in riferimento appunto alla successione, cioè la trasmissione del pomeriggio cede subito la linea a quella del preserale.

Le Tre e un Quarto si sono confermate campionesse di Reazione a catena ma non hanno vinto

Gaffe e annunci a parte, nell’appuntamento di ieri le Tre e un Quarto hanno difeso alla grande il loro titolo di campionesse all’intesa vincente, ma al gioco finale non ce l’hanno fatta ad indovinare la parola ‘MINESTRONE’, che le avrebe fatte vincere, chiudendo quindi la puntata con una mancata vittoria dopo il trionfo di qualche giorno fa per via del quale una delle tre non è riuscita a trattenere le lacrime.