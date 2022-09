Lacrime a Reazione a catena: esplosione sul finale per le campionesse!

Reazione a catena, vittoria inaspettata per le campionesse: Letizia scoppiata in lacrime

Finale in gran festa oggi, mercoledì 14 settembre 2022, nel programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni, dove le attuali campionesse in carica, le Tre e un Quarto, hanno vinto una cifra molto importante, ossia 60.000€, che sarebbe stata il doppio se non avessero acquistato il terzo elemento. Una vittoria inaspettata la loro, non a caso Letizia, che nella foto vediamo a sinistra, appena il conduttore ha annunciato che la risposta da loro data era proprio quella vincente, non è riuscita a trattenere le lacrime e la trasmissione si è chiusa tra gli applausi del pubblico presente in studio e i complimenti di Marco Liorni.

Le Tre e un Quarto hanno vinto 60.000€: i complimenti di Marco Liorni a fine puntata

Partendo dal primo e dal terzo elemento indicati nella grafica dell’immagine visibile ad inizio articolo, rispettivamente ‘CARTA’ e ‘MATURO’, con ‘FO_____O’ come base della parola, dopo alcuni secondi di esitazione la caposquadra ha dato ‘FORMATO’ come risposta. Ancora qualche secondo di ansia e trepidazione e poi, finalmente, l’annuncio del conduttore di Reazione a catena: la risposta era proprio quella esatta. Grande gioia quindi, come abbiamo raccontato anche nel paragrafo precedente, per Elisa, Carolina e Letizia (che qualche sera fa hanno sfrattato gli Affiatati, già reduci da una brutta mazzata…).

Marco Liorni sui concorrenti di Reazione a catena di oggi: “Sfida tra giovanissimi”

All’intesa vincente le Tre e un Quarto con 9 punti hanno sconfitto i Tre Caffè, provenienti da Napoli: “Quella di oggi è stata una sfida tra giovanissimi perchè l’età media delle campionesse è di 22 anni mentre quella degli sfidanti è di 19 anni” ha fatto notare il conduttore, complimentandosi comunque anche con i nuovi arrivati pur non essendo riusciti a spodestare le avversarie, incontrando non poche difficoltà durante il penultimo gioco. “Siete molto giovani, avete tutto il tempo per riprovarci” ha detto inoltre Liorni ai tre sfidanti al momento dei saluti.