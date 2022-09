Reazione a catena, incredibile: “Grande resistenza per le Tre e un Quarto”

Marco Liorni si complimenta con le campionesse di Reazione a catena: “Grande resistenza”

Sembrano essere diventate davvero imbattibili Elisa, Carolina e Letizia, campionesse in carica nel gioco che rinfresca la mente ormai da quasi tre settimane, motivo per il quale all’inizio della puntata andata in onda nel preserale di oggi, giovedì 29 settembre 2022, hanno ricevuto i complimenti da parte del padrone di casa Marco Liorni che ha parlato di “grande resistenza”. E anche stasera le tre ragazze provenienti dalla provincia di Varese sono riuscite a difendere alla grande il loro titolo, arrivando ancora una volta al gioco finale, quello dell’ultima catena.

Vittoria timida per le Tre e un Quarto questa sera: si sono aggiudicate meno di 500€

Un’ultima catena andata non proprio bene quella dell’appuntamento di oggi del programma condotto da Marco Liorni, poiché le campionesse, a causa dei vari errori commessi nel percorso di scelta degli elementi, sono arrivate allo step finale con una cifra bassa, che si è ridotta infine a meno di 500€, esattamente a 458€, come si vede nella grafica della foto in alto. Grande o piccola che fosse, la cifra in questione alla fine è stata vinta dalle ragazze che, partendo dal primo e dal terzo elemento, ossia ‘TAGLIO’ e ‘BRUTTA’, dopo aver ragionato per alcuni secondi hanno dato ‘PIEGA’ come risposta, e il conduttore di Reazione a catena è stato ben felice di comunicare loro che la parola data era proprio quella vincente. E’ andata meglio ieri sera, con una vittoria arrivata dopo attimi di grande suspance.

Reazione a catena: sfida tra le Tre e un Quarto e le Alfierine nella puntata di oggi

A tentare di strappare il titolo di campionesse a Letizia, Elisa e Carolina questa sera sono state le Alfierine, tre ragazze che hanno spiegato di aver dato questo nome alla loro squadra in omaggio a via Alfieri, dove vivevano quando hanno seguito per la prima volta in tv Reazione a catena: “Eravamo sedute sul divano e abbiamo scoperto in tv questo programma” hanno raccontato.