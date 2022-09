Reazione a catena, attimi di grande tensione: inarrestabili le Tre e un Quarto

Ennesima vittoria per le campionesse nel programma del preserale estivo di Rai1

Non si contano quasi più le vittorie di Elisa, Letizia e Carolina nel gioco che rinfresca la mente, dove anche nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 28 settembre 2022, sono riuscite ad indovinare la risposta corretta all’ultima catena, aggiungendo perciò un’ulteriore somma di denaro all’alta cifra già vinta, che si aggira indicativamente sui 140.000-150.000€. Un finale di puntata in festa, quindi, anche stasera per le tre bravissime concorrenti provenienti da Varese, anche se la cifra vinta oggi non è stata tra le più alte: hanno portato a casa, infatti, meno di 2.000€ (1.907€ per la precisione, come indica la grafica della foto in alto). Per loro i complimenti di Marco Liorni e gli applausi del pubblico in studio.

Reazione a catena, ‘CESTINO’ è stata la parola fortunata di stasera: vittoria per le Tre e un Quarto

Partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘PANE’ e ‘GETTO’, le campionesse del programma condotto da Marco Liorni non hanno avuto problemi a capire che la risposta giusta fosse ‘CESTINO’. Dunque una bella rivincita per loro, dopo il piccolo incidente di percorso avvenuto nell’appuntamento di ieri, finito con una pesante delusione, quando hanno visto sfumare la cifra in palio avendo sbagliato la risposta al gioco finale, dopo più puntate nelle quali hanno invece trionfato.

Sfida tra le Tre e un Quarto e i Tiratardi nell’appuntamento di oggi di Reazione a catena

A cercare di strappare il titolo di campionesse ad Elisa, Carolina e Letizia oggi è toccato ai Tiratardi, sfidanti, i quali, come ha spiegato Marco Liorni all’inizio della puntata, hanno scelto di dare questo nome alla loro squadra perchè, com’è facile intuire, sono abituati a fare tardi la sera. Sempre all’inizio della trasmissione il conduttore ha voluto mandare un saluto alla ‘quarta’ campionessa, diciamo così, ossia una grande amica delle tre concorrenti che stanno giocando ormai da settimane, dicendo: “Giulia fa il tifo per voi ma non è potuta entrare nella squadra, ovviamente, perchè si gioca in tre”.