Panico a Reazione a catena, sprofondate le campionesse: poi di colpo…

Vittoria amara per le Tre e un Quarto, all’ultima catena sprofondate a meno di 600€

Hanno vinto ma senza grandi festeggiamenti alla fine della puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, venerdì 16 settembre 2022, le Tre e un Quarto: per loro, infatti, solo 563€, a causa dei numerosi errori commessi nel percorso finale e per via dell’acquisto del terzo elemento. Partendo da ‘CHIUSA’ e ‘STRADA’, con ‘PR________E’ come base della parola, le tre concorrenti provenienti da Varese hanno dato ‘PROVINCIALE’ come risposta, che si è rivelata esatta. Peccato: se non avessero sbagliato così tante volte giocando l’ultima catena, avendo azzeccato la risposta giusta avrebbero portato a casa un bel malloppo.

All’intesa vincente sfida accesissima tra le Tre e un Quarto e le Ghirlandine

A scontarsi con le campionesse in carica nella puntata di Reazione a catena di oggi sono state Giulia, Chiara e Federica, le Ghirlandine, che si sono però fermate a 7 punti contro i 10 delle avversarie, motivo per il quale non sono riuscite a strappare loro il titolo di campionesse. Salutandole, Marco Liorni si è comunque complimentato con loro per la bravura dimostrata. Oggi, peraltro, della trasmissione si è parlato su vari siti per via di una gaffe commessa nell’appuntamento di ieri, anche se involontariamente: è stato infatti definito “principe” Carlo III, che è invece ormai re, ma quando la trasmissione è stata registrata (alcune settimane fa) la regina Elisabetta non era ancora morta.

Marco Liorni ricorda di nuovo il ritorno di Italia Si: “Ci tengo particolarmente”

Prima di dare il via al gioco finale, il conduttore di Reazione a catena ha inoltre ricordato, ancora una volta, la partenza della nuova edizione di Italia Si, la quinta, le cui telecamere si accenderanno domani alle 17.00 circa su Rai1. Proprio il programma del sabato pomeriggio farà quindi da traino al prossimo appuntamento del gioco che rinfresca la mente, che oggi ha avuto invece un traino anomalo poiché La vita in diretta è stata sostituita dal tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico condotto da Flavio Insinna, dal titolo Tutti a scuola.