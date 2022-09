Reazione a catena, che tensione! Le Tre e un Quarto non potevano crederci

Ottava vittoria per le campionesse di Reazione a catena, incredibile ma vero

Sembrano veramente imbattibili le Tre e un Quarto, campionesse in carica nel programma condotto da Marco Liorni da due settimane: come sottolineato dal padrone di casa del gioco, quella di oggi è stata infatti la loro quattordicesima partecipazione, che si è conclusa con l’ottava vittoria! Proprio così: all’inizio della trasmissione Liorni ha elogiato le concorrenti per aver vinto 7 volte su 13, non immaginando che oggi sarebbe arrivata per loro la vittoria numero 8. Circa 140.000€ in totale per le tre ragazze provenienti da Varese che, vista la loro bravura, sicuramente aggiungeranno ancora qualcosa al montepremi già accumulato.

Reazione a catena: le Tre e un Quarto stasera hanno vinto battendo i Tre al Bar

Dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘NATURALE’ e ‘CHIASSO’, le concorrenti del gioco che rinfresca la mente hanno dato ‘CONFINE’ come risposta, aggiudicandosi i 2.313€ in palio, grazie ai quali hanno portato la somma totale, come già spiegato nel primo paragrafo, a quasi 140.000€. A sfidarle nella puntata di oggi sono stati i Tre al Bar, che all’intesa vincente, pur dimostrandosi molto bravi, non ce l’hanno fatta a strappare loro il titolo.

Marco Liorni, giornata particolarissima oggi: Reazione a catena in onda… per tre ore!

Quello di oggi è stato un giorno senza precedenti per il gioco del preserale estivo di Rai1: lo sciopero indetto presso le sedi Rai di Roma ha fatto infatti saltare l’appuntamento de La vita in diretta che sarebbe dovuto andare in onda, come da tradizione, dalle 17.05 alle 18.45, motivo per il quale Rai1 ha corso ai ripari trasmettendo al posto del programma di Alberto Matano un mix di repliche delle puntate di questa estate di Reazione a catena, dunque Marco Liorni è stato in video praticamente per tre ore: le prime due, appunto, con spezzono di varie puntate, e l’ultima con l’appuntamento vero e proprio registrato per oggi.