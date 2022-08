Reazione a catena, tensione alle stelle: i Tre allo Spiedo nuovi campioni

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 26, 2022 , in Programmi Tv

Sconfitti i Novanta e Passa: all’intesa vincente sono stati battuti dai nuovi campioni

E’ finita la partecipazione di Aldo, Lorenzo e Nicolò a Reazione catena, meglio conosciuti con il nome di Novanta e Passa, ossia la squadra da loro formata: all’intesa vincente nella puntata andata in onda oggi, venerdì 26 agosto 2022, sono stati infatti battuti dagli sfidanti, i Tre allo Spiedo, che hanno quindi scippato loro il titolo. Tra gli applausi del pubblico presente in studio e i complimenti che ha comunque voluto far loro il padrone di casa Marco Liorni, coloro che sono stati i concorrenti più giovani di sempre del programma hanno perciò dovuto lasciare la trasmissione.

I Novanta e Passa hanno svelato una curiosità nella loro ultima puntata di Reazione a catena

All’inizio della puntata, presentandoli, Marco Liorni ha detto agli ormai ex campioni: “Siete con noi da tante puntate ormai, perciò da casa iniziano a chiedere delle curiosità su di voi, per esempio che scuola avete frequentato?”. A tale domanda i concorrenti hanno risposto: “Abbiamo appena concluso il Liceo Scientifico”.

Vi siete diplomati tutti con oltre 90, ecco perchè vi chiamate Novanta e Passa

ha poi replicato scherzosamente il conduttore. Ieri, lo ricordiamo, è finito male il gioco dell’ultima catena per loro, dato che hanno intuito la risposta corretta ma alla fine ne hanno dato un’altra!

Reazione a catena: niente vittoria questa sera per i nuovi campioni, i Tre allo Spiedo

I nuovi campioni del programma di Marco Liorni si chiamano Marco, Francesco e Alessandro. Al gioco finale sono arrivati con una cifra bassa, meno di 1.500€, come si vede nella grafica della foto in alto, senza riuscire neppure a portarla a casa poiché, partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘TIPO’ e ‘INVERNO’, e dalla base della parola che era ‘CA______E’, non hanno indovinato la parola che li avrebbe fatti vincere, ossia ‘CAMPIONE’, ma potranno ritentare la fortuna domani sera se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni contro i nuovi sfidanti.