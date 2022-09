Reazione a catena, delusione pesante: che mazzata per le campionesse

Finale amaro per le Tre e un Quarto stasera nel gioco che rinfresca la mente di Rai1

Reduci da diverse puntate che le hanno viste trionfare, nell’appuntamento di Reazione a catena andato in onda oggi le campionesse in carica sono rimaste molto deluse poiché, pur arrivando al gioco conclusivo con una cifra altissima, rimasta praticamente intatta fino all’ultimo step e dimezzata solo con l’acquisto del terzo elemento (da 107.000€ sono passate a 53.500), sono andate via a mani vuote non avendo indovinato la parola ‘CONFUSO’ partendo dai due indizi visibili nella grafica dell’immagine in alto, dando invece ‘COLLEGAMENTO’ come risposta. Tra gli applausi finali di incoraggiamento, Marco Liorni non ha potuto far altro che rincuorarle. Avendo difeso il loro titolo, potranno comunque ritentare la fortuna domani sera, se riusciranno a battere i prossimi sfidanti, cosa abbastanza facile per loro essendo fortissime.

“Intesa vincente da record per le campionesse”, i complimenti di Marco Liorni

Hanno segnato il loro record al gioco dell’intesa vincente Elisa, Carolina e Letizia nella puntata di Reazione a catena di oggi, arrivando a totalizzare ben 17 punti, contro i soli 3 punti delle avversarie, che sono state comunque brave, non a caso il conduttore, prima del gioco finale, ha detto alle campionesse: “Ai giochi precedenti le sfidanti vi hanno un po’ limitato”. Alla fine, come appena detto, il gioco decisivo, appunto quello dell’ultima catena, non poteva andare meglio per le concorrenti provenienti da Varese, che ancora una volta hanno difeso alla grande il loro titolo superando, con il successo di oggi, la quindicesima partecipazione.

Tornata la messa in onda regolare per Reazione a catena, dopo il ‘pienone’ di ieri

Quello di oggi è stato un appuntamento tradizionale del programma condotto da Marco Liorni che ieri, visto lo sciopero indetto in Rai a causa del quale è saltata La vita in diretta, è stato trasmesso per ben tre ore, già a partire dalle 17.05, ma fino alle 18.45 Rai1 ha mandato in onda un mix delle giocate dei campioni più bravi di questa edizione, mentre dalle 18.45 in poi è stata trasmessa una puntata tradizionale, alla fine della quale le campionesse hanno vinto.