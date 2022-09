Romina Power rompe il silenzio su Ylenia: parole struggenti a Verissimo

Gli ospiti di Verissimo tornano a parlare della scomparsa di Ylenia Carrisi

Nella prima puntata domenicale del programma di Canale5 è tornato anche uno dei volti più amati dal pubblico. Si tratta di Romina Power che per la prima volta è venuta insieme alle due figlie Cristel e Romina Carrisi. Grande commozione per le tre su diversi temi affrontati ma in particolare quando si è parlato della sorella. Per loro si tratta di una pagina molto dolorosa che fino ad oggi hanno preferito non toccare pubblicamente. Invece adesso qualcosa sta cambiando. Tra le lacrime le due figlie, con il supporto della madre, hanno detto che comprendono il dolore di tutte le famiglie che vivono tragedie simili e che parlarne fa sentire meno soli. “Secondo me è una ferita che rimarrà per sempre abbastanza aperta” ha detto Romina Carrisi “è una ferita che non si rimargina mai”.

Romina Power messa in imbarazzo dalla conduttrice: “Non mi aspettavo questa domanda da te”

Non è mancata una confessione inattesa della cantante ed anche un momento di imbarazzo con la conduttrice di Canale5. Tutto è avvenuto quando la Power a Verissimo ha annunciato la scelta di voler tornare a vivere stabilmente in Italia e precisamente in Puglia. Subito Silvia Toffanin ha chiesto se la decisione fosse dettata dall’amore per la terra o perché c’è l’ex marito Al Bano.

“Non mi aspettavo questa domanda da te”

ha detto Romina. Ovviamente la cantante ha detto che torna per l’amore che sente verso quella terra. “Io ti ho provocata ma poi tu hai sempre una risposta da gran signora” ha concluso la Toffanin.

Romina Power sorvola sull’amore: “Sono diventata più esigente”

Infine a Verissimo è stato affrontato il tema dell’amore. La conduttrice ha chiesto a Romina se ci fosse qualcuno nella sua vita ma la cantante ha lasciato intendere di no e si è detta completa grazie all’amore dei figli, degli amici, dei cani e dei nipoti. La conduttrice ha però chiesto se ci fossero dei corteggiatori e la Power ha detto che in America ha provato ad uscire con qualcuno ma era già faticoso arrivare a fine cena.

“Con il passare del tempo sono diventata più esigente quindi non è facile”

ha concluso.