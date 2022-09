Rosalinda Cannavò ammette: “Ecco cosa spero di avere a Tale e Quale”

Il percorso dell’attrice in procinto di partecipare a Tale e Quale Show

Rosalinda Cannavò è nota al pubblico per aver preso parte ad alcuni film anche con Gabriel Garko come L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna e Furore, ma soprattutto per la sua discussa esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove è stata una protagonista arrivando a un passo dalla finale e ha trovato l’amore con Andrea Zenga, figlio di Walter. Ora la bella siciliana, dopo aver condotto Casa Chi lo scorso anno, è pronta a un nuovo capitolo della sua vita e a partecipare al famoso Tale e Quale Show.

Rosalinda pronta a cominciare: “Vorrei un personaggio lontano da me”

La ragazza, che ha da poco svelato a Verissimo di aver chiuso col suo nome d’arte, Adua Del Vesco, rivela ciò che si aspetta dal programma: “Spero mi diano un personaggio lontano da me come Elodie, ma non un uomo, anche se potrei provarci”. Dunque la 29enne non si preclude nulla e non nasconde l’entusiasmo, dato che le piace cantare ed è apprezzata per la sua voce, con la pubblicazione di alcuni singoli come Magico, Non c’è sole, Sei sei sei e Sempre avanti. Quindi è una occasione importante per l’attrice siciliana, che da pochi giorni ha pubblicato anche il suo primo libro, Il riflesso di me, in cui, come annunciato sul suo profilo instagram @adua.del.vesco, racconta il periodo più difficile della sua vita.

I dodici concorrenti di Tale e Quale Show

Gli altri concorrenti del programma sono: Elena Ballerini, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco Pantaloni, affiancato dal coach Gabriele Cirilli. Conduce Carlo Conti e alla giuria ci sono Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello come giudici fissi, e un quarto giudice a sorpresa ad ogni puntata. Primo appuntamento questa sera alle 21:25 su Rai Uno.