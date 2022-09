S.W.A.T. 5^ stagione sabato sera su Rai2: spoiler primi due episodi inediti

Da domani sera su Rai2 la nuova stagione del telefilm: scopriamo la trama dei primi episodi

Partiranno domani, sabato 24 settembre, in prima serata sul secondo canale della Rai i nuovi episodi di S.W.A.T, la cui quinta stagione arriva finalmente in Italia in prima visione. Scopriamo la trama della prima puntata (composta da due episodi), che riprendiamo dall’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, uscito in tutte le edicole martedì scorso. Il primo dei due nuovi episodi si intitola “Lo straniero”. Hondo, ospite di un amico in Messico, non riesce a stare lontano dai guai: il criminale Novak vuole acquisire anche con le maniere forti, una grande fattoria gestita da due donne, che Hondo decide di proteggere a tutti i costi.

Anticipazioni S.W.A.T. 5, secondo episodio inedito: ecco la trama dell’altra puntata di domani

Dopo l’episodio la cui trama l’abbiamo riportata nel paragrafo precedente, Rai2 trasmetterà il secondo episodio della quinta stagione del telefilm statunitense, dal titolo “All’alba”: le anticipazioni le riportiamo di seguito. Da poco rientrati negli Stati Uniti, Luca e Chris scoprono che la squadra Venti sta per chiudere i battenti.

Ecco, dunque, cosa accadrà nella serata di sabato 24 settembre su Rai2. Segnaliamo, poi, che gli episodi numero 4 e 5 verranno trasmessi il sabato seguente, 1 ottobre, mentre sugli episodi dei quali abbiamo parlato ricordiamo che il primo inizierà alle 21.20 mentre il secondo andrà in onda attorno alle 22.10.

Curiosità sulla quinta stagione della serie tv americana, al via domani sera in Italia

La nuova stagione di SWAT è composta da 22 episodi, come lo è stata la prima, andata in onda tra il 2018 e il 2019. Le stagioni intermedie, dalla seconda alla quarta, sono state composte invece da un numero diverso di episodi: nello specifico, la seconda ne ha avuti 23, la terza 21 e la quarta 18. La messa in onda della quinta negli Stati Uniti è avvenuta tra lo scorso anno e quest’anno, mentre da domani arriva, appunto, in Italia.