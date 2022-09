Salvo Sottile, annuncio inaspettato in diretta: “Alberto Matano sarà…”

I Fatti Vostri, al via lunedì la nuova edizione: Alberto Matano primo ospite vip nella piazza

Anche il fortunato programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi tornerà in onda fra qualche giorno, esattamente lunedì 12 settembre, con la nuova edizione. Proprio per lanciare la trasmissione, Salvo ieri è stato ospite del collega e amico Alberto Matano a La vita in diretta, prendendo parte al talk che si è svolto, come da tradizione, nella seconda parte della puntata, al termine del quale ha annunciato:

Abbiamo qui l’ospite della prima puntata de I Fatti Vostri, Alberto Matano, che verrà a prendere un caffè con noi!

“Un caffè amaro” ha ironizzato Alberto, con Salvo che ha replicato sorridendo: “Si, amaro”.

“Squadra che vince non si cambia”, i complimenti di Matano al conduttore de I Fatti Vostri

“Squadra che vince non si cambia” ha detto inoltre il conduttore de La vita in diretta a Salvo Sottile, il quale l’ha sorpreso con un regalo inaspettato: “Voglio farti un dono che sia un portafortuna sia per me che per te per la nuova stagione televisiva” ha detto Salvo, tirando fuori il popolarissimo porcellino del gioco telefonico della sua trasmissione, del quale Alberto ha sempre ammesso scherzosamente di essere un fan e di volerlo rompere in diretta. “C’è la A!”, ha poi esclamato Matano prendendo il porcellino regalatogli dal collega, riferendosi all’iniziale del suo nome stampata, appunto, sull’oggetto. “Lunedì giocheremo?” ha poi chiesto a Salvo, che gli ha risposto positivamente. “Questo però non lo rompo” ha detto infine Alberto, e Salvo ha risposto: “Ovvio che non devi romperlo questo, te lo manda Michele Guardì”.

“Tanti fatti e tante storie”, le anticipazioni di Salvo Sottile su I Fatti Vostri 2022/2023

Gag sul porcellino a parte, Salvo Sottile prima della fine dell’ospitata ha annunciato che anche quest’anno a I Fatti Vostri si occuperà di fatti e di storie, senza perdere di vista l’intrattenimento. Non è mancato ovviamente un saluto ad Anna Falchi, sulla quale nei giorni scorsi ha rotto il silenzio in un’intervista parlando del rapporto che li lega nel lavoro.