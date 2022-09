Sandra Milo fa una confessione choc: “Ho tentato di uccidere una persona”

L’attrice lo svela solo adesso: “Volevo uccidere una persona, era autodifesa”

Oggi Sandra Milo ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Corriere della sera. E in questa circostanza ha parlato della sua vita a 360 gradi, cogliendo la palla al balzo anche per fare una clamorosa rivelazione che farà discutere a lungo. Di cosa si tratta? Ha confessato che per autodifesa ha tentato di uccidere una persona:

“Ho tentato di uccidere una persona. Era autodifesa, ma comunque difesa estrema…”

La donna ha comunque tenuto a precisare di essere da sempre contro la violenza: “Resto e resterò sempre contraria a qualsiasi tipo di violenza…”

Sandra Milo svela: “Non ho potuto partecipare al GF Vip per l’età”

Successivamente la popolare attrice, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, ha anche rivelato che Alfonso Signorini le ha proposto di partecipare al reality show vip, nel cui cast potrebbe esserci Eva Robin’s. Purtroppo però la trattativa non è andata a buon fine per un motivo più che valido. Quale? La sua età è stata un ostacolo al suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani:

“Signorini me lo ha proposto, e sarei anche andata. Ma non posso per limiti di età: il prossimo anno compio 90 anni, e non c’era nessuno che volesse assicurarmi…”

Insomma pare davvero che gli spettatori non vedranno mai l’attrice nella Casa di Cinecittà.

L’artista e la sua confessione intima: “Non ho tempo per fare l’amore”

Sandra Milo, che poco tempo fa ha parlato della sua vita privata, ha poi rivelato a Il Corriere della sera che per i troppi impegni non ha più tempo di fare l’amore: “Non lo pratico perché non ho tempo…” L’attrice ha comunque fatto presente di non essere interessata a fare sesso senza il minimo trasporto emotivo nei confronti del partner: “Il sesso senza amore non è che mi interessi molto…” Difatti l’artista ha confidato al popolare quotidiano di essere convinta che l’amore in generale vada assolutamente coltivato, aggiungendo di non essere per niente interessata a vivere un amore di serie b. Si ricorda che l’uomo che più ha amato nella sua vita è Federico Fellini, del quale ha rivelato quanto segue: