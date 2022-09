Scherzi a parte, video scherzo Ricky Tognazzi: casa acquistata a sorpresa

Ricky Tognazzi vittima del programma: la moglie tenta l’acquisto di una casa costosissima

Grandi vittime anche nella seconda puntata di Scherzi a parte. Tra i protagonisti incastrati dal noto programma di Canale Cinque abbiamo incontrato Ricky Tognazzi, celebre attore e marito della regista Simona Izzo, con il quale condivide la vita da oltre 30 anni. E lo scherzo messo in piedi dal format guidato da Enrico Papi è di quelli da sbellicarsi dalle risate. In sostanza la Izzo ha provato a far credere alla sua dolce metà di aver comprato un’abitazione a peso d’oro, una tenuta costosissima sulla Tognazzi si era già schierato contro, essendo troppo impegnativa dal punto di vista economico. “Ricky è una casa meravigliosa, ti prego vieni qua. Il nostro cane mi ha seguito fino qui, è un segno” – le parole dell’ex gieffina che ha tentato in tutti i modi di convincere Tognazzi a raggiungerla – . “L’abbiamo vista insieme” – ha ricordato l’attore – .

La rabbia dell’attore a Scherzi a parte

Una volta raggiunta la casa l’artista milanese ha capito di essersi ritrovato davanti a una situazione molto spiacevole e complessa. “Qui abbiamo un problema ed è Simona Izzo“ – si è sfogato Tognazzi parlando con l’agente immobiliare, complice dello scherzo – . Il professionista ha ricordato all’attore di essersi già interessato alla dimora in passato: “C’è già un preliminare che lei ha firmato, una promessa d’acquisto per tutto”. Prosegue la reazione tra l’incredulo e lo sgomento di Ricky che prova ad estraniarsi dall’affare: “Io non so cosa avete fatto ma non c’entro niente, non ho firmato”.

L’attore contro la moglie a Scherzi a parte: “Ci sono dei periodi in cui perde la testa”

Puntata di Scherzi a parte proseguita con il botto, proprio come preannunciato da Enrico Papi nelle scorse ore. Nello scherzo inflitto a Tognazzi, l’attore ha provato poi a difendersi in tutte le maniere, tentando di convincere l’agente immobiliare della troppa leggerezza con la quale è nato l’affare: “Mia moglie non sta tanto bene, ci sono dei periodi in cui perde un po’ la testa” – la confessione di Ricky – . Grande sospirone di sollievo nel finale quando il regista ha scoperto di trovarsi davanti a una candid camera, con una coppia di cinesi interessati al finto immobiliare che hanno mostrato il cartello storico di Scherzi a parte.