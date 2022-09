Scherzi a parte, accadrà di tutto! Enrico Papi: “Ci saranno colpi di scena”

Enrico Papi annuncia sorprese per la nuova edizione del programma: “Non vedo l’ora di ripartire”

Dopo il grande successo dell’anno scorso, e dopo un’assenza di diversi anni, anche quest’autunno torna Scherzi a parte e sarà una stagione più scoppiettante che mai. Ad assicurarlo è il conduttore, confermato per il secondo anno di fila al timone della trasmissione. Prima del ritorno Enrico si è raccontato sulle pagine del settimanale Di Più Tv svelando curiosità, anticipazioni e vittime degli scherzi che quest’anno saranno più perfidi del solito. L’appuntamento è anche per quest’anno di domenica, a partire da stasera, come sempre alle 21:30 circa su Canale5.

“Sarà un’edizione ricca di allegria e colpi di scena, non vedo l’ora di ripartire”

commenta euforico Papi.

Grando novità per Scherzi a parte: “I personaggi non avranno vita semplice”

Anche in questa nuova edizione ci sarà il famoso “scherzo in diretta”, guidato da Enrico Papi che ha portato in prima persona questa rivoluzione. Ma quest’anno ci sarà anche una novità rispetto alla passata edizione, anche se si tratta perlopiù di un ritorno delle edizioni storiche del passato tanto amate dal pubblico. Di cosa si tratta? Ebbene i vip vivranno situazioni imbarazzanti e gliene capiteranno di tutti i colori in studio. A tal proposito il conduttore anticipa:

“I personaggi in studio non avranno vita semplice. Infatti dovranno fare attenzione alle mille trappole che abbiamo ideato per loro”.

Enrico Papi anticipa gli ospiti di quest’anno: “Ho coinvolto personalità lontane dal mondo della tv”

Tra gli ospiti della nuova edizione di Scherzi a parte, al via da stasera, ci saranno: Marcell Jacobs, Veronica Gentili, Iva Zanicchi, Roberto Giacobbo, Marco Melandri, Ricky Tognazzi, Aldo Montano e Nicolas Vaporidis. Non si tratta dunque esclusivamente di personaggi del mondo della televisione. Infatti il conduttore ha voluto allargare la platea delle vittime del programma. Queste le sue parole:

“Mi divertiva l’idea di coinvolgere anche personalità lontane dal mondo della tv”.

Per questo, in particolare, tra le vittime ci saranno molti volti del mondo dello sport, come Jacobs e Melandri, altri del cinema come Tognazzi e la moglie Simona Izzo, e altre ancora del mondo della cultura.