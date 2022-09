Selvaggia Lucarelli ci va giù pesante con Barbara d’Urso: “Parac*la!”

Barbara D’Urso nella polemica per le sue frasi sulla Meloni: la giornalista l’attacca di nuovo

Le dichiarazioni che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha rilasciato al Festival della tv su Giorgia Meloni l’hanno fatta finire in un vero e proprio ciclone di attacchi e polemiche. E tra i vari anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta contro le sue parole. La giurata di Ballando e giornalista di Domani attraverso le sue storie Instagram ha postato il video in questione in cui la D’Urso ammette: “Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse” Pronta è stata la replica della Lucarelli:

“Ha una sue linea, in questo è una fuoriclasse, ahahahah.”

Selvaggia Lucarelli tuona contro le frasi della conduttrice: “Va bene anche una serial killer?”

Barbara D’Urso è finita al centro di attacchi anche di una nota Drag Queen per queste dichiarazioni: “Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L’importante è la squadra che farà, è una ca…uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta”. E anche la giurata di Ballando con le stelle si è scagliata contro la conduttrice campana:

“Va bene una donna, chiunque essa sia. Pure una serial Killer. Sempre fatto questo, quindi? È un valore a prescindere? Una delle sue battaglie.”

Ed alla fine postando lo spezzone in cui la D’Urso ironizzava sul femminile di Presidente ha concluso: “La parac*lessa.”

Continua lo scontro tra la giornalista e la conduttrice: Barbara D’Urso replicherà?

Non è un mistero per nessuno che tra Selvaggia Lucarelli (che di recente ha attaccato Vanessa Incontrada) e la conduttrice Mediaset i rapporti non siano buoni. In questo caso però la critica della giornalista non verte sul modo di condurre della rivale ma sulla sua ‘incoerenza politica’. La D’Urso non è la prima né l’ultima che pur portando avanti determinate battaglie ha poi cambiato rotta provando timidamente a lodare ed incensare la leader di Fratelli d’Italia, perché alla fine l’unica donna che ha buone possibilità di diventare la prima Presidente del Consiglio donna è Giorgia Meloni.