Selvaggia Lucarelli: frecciata a Rossella Erra e attacco a Vanessa Incontrada

Roberta Bruzzone lascia Ballando, la giurata sarcastica: “Fortuna che c’è Rossella Erra”

Selvaggia Lucarelli è ritornata dalla sua vacanza in Corea del Sud più agguerrita che mai ed in queste ore ha detto la sua su moltissime questioni senza freni sulla lingua. Per ultimo ha commentato l‘addio di Roberta Bruzzone a Ballando con le stelle lanciando una frecciata a Rossella Erra. Nel dettaglio, la criminologa ieri ha scritto un lungo post in cui spiegava i motivi del suo addio, per impegni lavorati non può dedicare molto tempo alla trasmissione e quindi, nonostante, sia stata riconfermata, ha deciso di fare un passo indietro. La Lucarelli ha salutato l’amica e collega con parole piene di stima:

“È stata una grande compagna di viaggio a Ballando, cazzuta e leale. Mi mancherà”

e poi ha aggiunto sarcastica: “Per fortuna c’è Rossella Erra.” seguito dall’emoticon delle risate.

Vanessa Incontrada nel mirino di Selvaggia Lucarelli: “Non ti permettere di zittirmi”

La giurata di Ballando con le stelle in queste ore è stata veramente un fiume in piena, dopo il vivace scambio di battute con Valeria Marini per le sue incoerenti opinioni politiche, la Lucarelli ha attaccato l’attrice e conduttrice spagnola. Facendo un passo indietro, nelle scorse settimane la giornalista ha giudicato vittimistico il continuo riferimento al body shaming della Incontrada in copertine ed interviste per promuovere il body positivity. Ebbene, la questione non si è affatto chiusa lì perché la Incontrada ha scritto privatamente alla Lucarelli, chiedendole di non essere più citata da lei e ciò ha scatenato le ire della giornalista che su Instagram ha tuonato:

“Chiarisco che i giornalisti non sono megafoni buoni solo quando devono lisciarti nell’intervista per l’ennesima copertina vittimistica.”

E poi ancora aggiunto:

“Per cui, gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che gradisci tu. Non funziona così, dopo anni di luminosa carriera dovresti saperlo.”

Selvaggia Lucarelli scalda i motori per Ballando con le stelle 2022: nel cast ci sarà il suo fidanzato?

Insomma, dalle polemiche e dagli attacchi, anche giustificabili e comprensibili, della giurata dello show di Milly Carlucci delle ultime ore, è evidente che la Lucarelli non ha perso la sua verve di dire sempre quello che pensa e ciò lo farà anche nello show del sabato sera di Rai1 dove pare che sarà nel cast dei concorrenti anche il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli ed altri personaggi con il quale si prevedono scintille.