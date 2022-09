Serena Bortone in difficoltà in diretta: “Sono miope e non sento una parola”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice in difficoltà con il collegamento: “Audio pessimo”

Puntata difficile quella di Oggi è un altro giorno andata in onda questo pomeriggio, martedì 13 settembre, per la conduttrice. Dopo una prima parte filata liscia con le interviste a Paola Ferrari, lo spazio dedicato al ricordo della Regina Elisabetta II è stato contraddistinto da una serie di problemi ed intoppi che hanno reso difficile alla conduttrice tenere sotto controllo il tutto. Ed infatti alla fine Serena Bortone, a causa di un problema nel collegamento con la giornalista Enrica Roddolo, persistente che rendeva l’audio incomprensibile, è sbottata:

“C’è un audio pessimo però scusate, siccome sento una parola si e tre no cerchiamo di aggiustare l’audio e poi dopo ci ricolleghiamo.”

Serena Bortone alle prese con vari problemi durante la diretta: “Sono miope non vedo chi è”

Dopo il problema con l’audio del collegamento della giornalista Roddolo, i problemi per la conduttrice di Oggi è un altro giorno non sono finiti. Successivamente infatti, collegandosi con la visita di Re Carlo III a Belfast nel cercare di spiegare le immagini è entrata un po’ in confusione poiché non riusciva a vedere bene i vari personaggi.

“Io sono miope ma mi sembra di intravedere Re Carlo”

ha ammesso la Bortone chiedendo conferma agli autori. Le immagini, nel dettaglio, mostravano il sovrano inglese in Irlanda, atto denso di significato se si considerano i trascorsi fino a pochi anni fa tra i due Paesi.

Oggi è un altro giorno, Enzo Miccio entra in silenzio. Serena Bortone: “Ma almeno la musica”

Insomma, la puntata di oggi del talk di Rai1 è stata particolarmente contraddistinta da problemi di audio con i collegamenti ed altri piccoli intoppi che hanno un po’ spazientito la conduttrice. Quest’ultima, inoltre, si è mostrata parecchio infastidita quando Enzo Miccio, dopo averlo presentato, è entrata in studio in silenzio. “Ma almeno mettete la musica” ha esclamato sorridendo la conduttrice e subito dopo lo stilista è entrato con un sottofondo musicale. Poco prima, invece, la conduttrice ha intervistato la giornalista e conduttrice sportiva Paola Ferrari che tra aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita privata ha anche scioccato raccontando che la madre ha cercato di ucciderla.