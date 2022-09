Serena Bortone fa una confessione intima: “Contenta di ciò che ho saputo”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Felice di sapere che attorno a me c’è affetto”

Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone, è diventato in due anni uno dei fiori all’occhiello della Rai. Merito della conduttrice, sempre attenta, preparata e competente, e dei cosidetti “affetti stabili” che le fanno in qualche modo da spalla. La giornalista, diventata molto più popolare da quando è sbarcata su Rai1, dice al RadiocorriereTv:

“Sono contenta di sapere che attorno a me c’è affetto, sarei una sciocca se dicessi il contrario”.

Nella vita reale dichiara di essere identica a come la si vede in televisione: cerca di ascoltare, di sdrammatizzare quando è il caso, di ridere e, quando qualcosa non va, anche di arrabbiarsi. E’ la vita stessa a renderla felice, le persone che la circondano, gli affetti. E’ molto curiosa e si emoziona per tante cose.

Serena Bortone dichiara: “Tutti sono ospiti ideali purché siano sinceri”

La presentatrice di Oggi è un altro giorno (gelata da Francesca Manzini qualche puntata fa) è felice dell’affetto che il pubblico sta dimostrando al programma premiandolo con ottimi ascolti. Ciò, a suo dire, testimonia che c’è un’Italia che vuole essere compresa, che ha bisogno di informazione e di buonumore. Ma chi è l’ospite ideale? Risponde la giornalista:

“Gli ospiti sono ideali purché siano sinceri. Nel momento in cui si mettono a disposizione del programma, essendo io il tramite tra chi è a casa e chi ho di fronte, in modo autentico e sincero, allora sono ideali”.

Tendenzialmente non ci sono domande che non farebbe, al di là della tutela del pudore ovviamente.

La giornalista parla del futuro della televisione: “Vincerà”

Serena Bortone ha le idee chiare sul futuro della televisione: “Vincerà. Continuerà ad essere strumento di prima informazione e compagnia per le persone, se saprà offrire contenuti e se continuerà ad essere autorevole”. Il futuro della televisione, secondo la giornalista, dipende da coloro che la fanno. L’appuntamento con Oggi è un altro giorno è dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 16 su Rai1 subito dopo il Tg1.